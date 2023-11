El suicidio fuera de la empresa, puede ser accidente laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en sentencia de 27 de febrero de este año, consideró el suicidio de un trabajador, fuera de la empresa y fuera de su jornada, como accidente laboral, al estar vinculado con el trabajo.

Un trabajador, encargado de una tienda de grandes dimensiones, fue declarado responsable de acoso laboral a una empleada. La empresa le sancionó con suspensión de empleo y sueldo durante 4 días y ordenó el traslado a otra tienda en localidad distinta a su residencia. El afectado se quitó la vida, tres días antes de la incorporación en el otro centro, que él consideraba peor, y tras haber estado buscando en internet, qué condenas le podían imponer si su compañera le denunciaba en el ámbito penal por acoso.

Antes de suicidarse, redactó una nota en su móvil para su mujer e hija: «Hola. Espero que alguna de las dos, os dé por revisar mi teléfono. Porque, no me gustaría irme sin despedirme vosotras. Comentaros, que la decisión de marcharme, no es la primera vez que me la planteo. (...) Os quiero. Papá»

La viuda del trabajador solicitó prestaciones de viudedad y orfandad, derivadas del fallecimiento por suicidio, e incluso se impuso por la Inspección de Trabajo a la empresa, un recargo por falta de medidas de seguridad, por la falta de evaluación de los riesgos psicosociales y de adopción de medidas preventivas. Las cuantías de las prestaciones son más elevadas en caso de accidente, y el recargo, que las aumenta aún más, es igualmente exclusivo de prestaciones derivadas de accidente. La cuestión que se solicitaba pues, por las beneficiarias de estas pensiones, era que se declarase contingencia profesional el fallecimiento.

La jurisprudencia relativa al caso, entiende que el acto de quitarse voluntariamente la vida, puede considerarse como accidente de trabajo, «cuando queda probado que la situación emocional determinante de esta grave decisión se encuentra directamente relacionada con las condiciones laborales del trabajador o sus riesgos psicosociales y es fruto del estrés ocasional y tensión en el desempeño de su actividad laboral». Y en el presente caso se constató:

1. Existía una denuncia anónima por el acoso a una trabajadora, contra el fallecido, quien en pleno proceso de investigación, fue a la tienda en la que la víctima de acoso prestaba servicios, y tuvo un incidente con ella.

2. El fallecido fue sancionado por la empresa y trasladado.

3. Tres días antes del acto suicida, afirmó que «esta denuncia, puede ir por otra vía y únicamente contra mí (y como te dije ayer esto me quita el sueño cada noche)».

4. Un día antes del acto suicida, buscó información sobre condenas penales por delitos de acoso laboral, consecuencias penales del acoso y búsquedas similares.

5. Finalmente, se suicidó, dejando una carta en el móvil.

Para la Sala, esto fue suficiente para establecer conexión entre la acción suicida y el trabajo, con independencia de que dicho acto suicida, aconteciese fuera de la empresa y de su jornada laboral.

Por nuestra parte, hubiésemos insistido más, a cerca de la mención en la nota suicida, aludiendo a que “la decisión de marcharme, no es la primera vez que me la planteo”, pero la Sala consideró suficiente la ausencia de antecedentes psiquiátricos, para vincular, no solo la agravación o la intensificación, sino el propio origen o nacimiento de la conducta suicida, con el incidente de acoso laboral, y por tanto, calificó las contingencias de las prestaciones derivadas de su fallecimiento, como profesionales o derivadas de accidente laboral.