El tal Avilés y el analfabetismo funcional

¿Desde cuándo un sujeto que deja de pagar sus facturas, engaña a sus acreedores o inventa mil y una excusas para no cumplir con sus obligaciones, es un enfermo? No, no lo es. Es un sinvergüenza, un ser malicioso y, seguramente, un delincuente. A esos no les hace falta pasar por la consulta de un siquiatra; lo que deben hacer es pisar el patio de una buena cárcel.

Pues bien, un sujeto que se apellida Avilés está un día sí y otro también en los platós de televisión diciendo estupideces, utilizando los silencios y las coletillas para colar mentiras a sus interlocutores, haciendo aspavientos y, también, el ridículo. Y las productoras intentan sacar petróleo de un pozo en lo que solo se puede encontrar idiotez, inmundicia intelectual y una forma de entender el mundo que resulta tóxica y nunca podrá ser ejemplo para nadie.

El daño que se está haciendo al periodismo, de paso, es brutal. Si la credibilidad de los periodistas está en entredicho, comprobar cómo alguna presentadora intenta blanquear la imagen de un indigente intelectual como ese, convierte la profesión en algo un poco peor de lo que era un minuto antes. Qué pena ganar dinero a base de arrastrar tu profesión por el fango y de hacer el ridículo como profesional. La pregunta es : ¿puede una persona decente dormir con tranquilidad después de defender a un tramposo y posible delincuente?

Los platós de televisión acogen a analfabetos funcionales (por supuesto no siempre) que gritan para tener razón, que se alimentan de su propias miserias para poder seguir adelante, que han hecho del ataque personal, del destrozo de vidas ajenas, una forma de entretenimiento. Y no son pocos los que compran esa forma de evasión.

Si hacemos de un delincuente un héroe, sin convertimos lo peor de nuestra condición humana en un atractivo reclamo televisivo, si una cateta que no sabe hacer la o con un canuto es la princesa de no sé qué pueblo, estamos perdidos.

No vean esas cosas. De verdad. Lean. Es mucho más divertido.