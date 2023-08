El talento de Jorge Javier Vázquez contra el poder del dinero

El programa ‘Cuentos Chinos’ que presentará Jorge Javier Vázquez se perfila como la gran novedad de la parrilla televisiva. Es seguro que arrancará con fuerza y sumara una audiencia que está deseando volver a disfrutar con la televisión que el presentador catalán hace. Existen todo tipo de espectadores y no faltan, ni mucho menos, los que siguen los pasos de Jorge Javier Vázquez. Otra cosa es que este presentador cuente con todo el apoyo que él cree que cuenta.

Jorge Javier Vázquez es, sin duda, un excelente comunicador. Tiene las ideas muy claras y su agilidad mental le permite reforzar su discurso con una enorme frescura y una profundidad que es muy difícil de alcanzar incluso siguiendo un guion. Es descarado y descarnado; es amable y puede ser hostil hasta el dolor; es capaz de convertir la ausencia en una fiesta a la amistad y una entrevista en una tortura; su acidez puede llegar a corroer hasta el metal más puro. De eso nadie puede tener duda. Los datos son objetivos y ahí están desde hace muchos años. Pero Jorge Javier Vázquez es un presentador que decidió hace años dar una lección de moral presentando un programa vacío de ética, que decidió ser la voz de un colectivo gay que no se lo pidió nunca y de un feminismo tramposo e impostado que tantos problemas ha dado a la cadena y a él mismo. Jorge Javier Vázquez ha olvidado que es humano y que está a expensas de lo que otros más poderosos puedan decidir. Jorge Javier Vázquez está pagado de sí mismo y eso es mal equipaje para un viaje tan duro como es la vida misma.

¿Triunfará con ‘Cuentos Chinos’? Es posible aunque ya nada será lo que fue. Y es que ha quedado claro, una vez más, que el talento no es el motor del espectáculo. No, no y no. Es el poder y el dinero (creo que son la misma cosa) los que organizan el cotarro. Y a Jorge Javier Vázquez le han segado la hierba que pisaba con tanta arrogancia. Pudiera ser que le volvieran a jugar una mala pasada. Ya veremos. En cualquier caso, suerte, querido señor Vázquez.