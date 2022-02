El ‘telepescaito’ del Consejo

La entrevista que le hicieron los compañeros de ‘A Pulso’ (magnífico lo que están haciendo) al presidente del Consejo de Cofradías no tuvo desperdicio. Paco Vélez dijo que ellos no han podido arreglar los problemas de la Semana Santa ante la imposibilidad de reunirse presencialmente, y estas cosas, obviamente, las tienen que hacer en persona.

Es normal. Mandar palomas mensajeras o mensajes de humo con los cambios de itinerario tiene que ser bastante lioso.

Estamos viviendo la época de la comunicación. De hecho, el propio Consejo está aprovechándose de ella. Retransmisiones en streaming de la presentación del cartel, del pregón, de las procesiones por la Carrera Oficial, cuenta en Twitter, página web... pero no pueden usar Zoom para arreglar las cosas.

Se reúne la Reina de Inglaterra por videollamada, que tiene más años que algunas de nuestras hermandades, pero nuestro Consejo de Hermandades no puede.

Ha llegado un punto en el que parece que nos toman el pelo. Si no saben arreglarlo, que lo digan. No pasa nada. Se busca a alguien que les pueda echar una mano y listo, pero no nos cuenten milongas que están a la altura de las del Gobierno con la factura de la luz.

Hay que recordar también que el propio Consejo y los hermanos mayores se reunieron en el Alcázar para hablar del tema de las sillas. Para el dinero no hay tanto problema.

Una reunión por videollamada impide hacer eso tan sevillano y cofrade que es compartir un buen papelón de pescado frito. Lo que no sabe el Consejo es que ‘telepescaito’ existe y que Casa Ricardo también manda croquetas a domicilio.