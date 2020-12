El Tío Enrique y la hipocresía

Con motivo de los diez años de su muerte, la de Enrique Morente, las redes sociales se han llenado de elogios hacia su carrera y aportaciones al cante flamenco. Existen ahora más morentistas que cuando vivía. Hasta un cantaor que dijo que yo le estaba haciendo mucho daño al flamenco por defender al maestro de Granada, le dedicó un precioso fandango en Facebook. Rectificar es de sabios, pero en realidad no es que estén rectificando quienes tanto lo criticaron, sino descargando sus conciencias. En 1988 me invitaron a un programa de Televisión Española, La buena música de los flamencos, y la presentadora, María Ávila, me preguntó sobre Enrique Morente. Dije que era un genio del cante, y posiblemente era la primera vez que se decía eso en un medio tan potente. Entonces no conocía aún a Enrique personalmente, pero como vio el programa y sabía que estaba en Madrid, hizo por conocerme esa misma noche y lo primero que me dijo al presentarnos el pintor sevillano Antonio Badía, es que pagaría cara “la osadía”. Y así fue. Presentaba algunos festivales y daba charlas, cuando este periódico aún no me pagaba los artículos, y pasé en dos meses a no hacer nada, con el consiguiente empeoramiento de mis finanzas y el cabreo de mi casero, que como le pagaba el alquiler del piso un mes sí y otro no, el buen hombre me amenazó con echarme a la calle. Sevilla no era morentista, aunque Enrique tenía un grupo de seguidores muy fieles en esta ciudad. José Menese me preguntó un día con mucha guasa que a dónde iba “con el morentismo”, y las peñas que me daban plaquitas de vez en cuando por mi labor en favor de ellas desde el periódico y la radio, dejaron de hacerlo. Entonces o eras mairenista o te mataban de hambre. Te podían gustar Marchena y Vallejo, pero corrías el riesgo de pasar más fatigas que un lagarto en una jaula de canarios. Te tenías que referir a los cantaores como el Tío Gregorio o la Tía Colorá, porque si no, estabas perdido. Así que celebro que Sevilla sea ahora tan morentista y que los que hace cuarenta años lo criticaban por “cantar al revés”, lo califiquen ahora de genio. El Tío Enrique el Granaíno estaría muy feliz si viviera, por su amor a esta ciudad.