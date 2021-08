El tío Sam sólo gana en las películas

Tras la muerte de Franco ver la bandera de España me causaba rechazo. La maniobra lampedusiana de la transición de cambiar todo para que todo siguiera igual tiene en la enseña actual un símbolo perfecto: se quita el águila imperial y la simbología de los Reyes Católicos que usó Franco en el escudo y en su lugar se coloca sólo el escudo real, manteniendo el mismo fondo de colores. Así sucedió en la realidad, los que auparon a Franco al poder se cambiaron el traje pero ahí siguieron, en sus puestos.

Con el tiempo he comprendido, sobre todo racionalmente, que hay que ser prácticos, que, si en EEUU y sus películas manipuladoras, hay insignias de barras y estrellas por doquier, aquí se debe tender a lo mismo, guardando la pluralidad y sabiduría que España tiene por vieja. Ahora bien, hay una diferencia: España fue dueña de un tercio de EEUU, un país “nuevo” al que no tenemos porqué imitar de un modo tan intenso y casi absoluto.

Sin embargo, observar la abundancia de camisetas, demás prendas y objetos de todo tipo que lleva la gente haciéndole propaganda a Estados Unidos me sigue levantando el estómago o más bien lo que me levanta es una sonrisa de consuelo ante mi derrota como generación contestataria. Cuando vivía Franco y años después de su muerte, España era uno de los países más antiyanquis del mundo occidental. Ahora ya no es así, EEUU es una maravilla de país en lo que se refiere a sus avances en medicina y otras ciencias como la física o la Inteligencia Artificial. También es la potencia indiscutible en industrias culturales, una expresión que nos lleva desde un diario hasta un multimedia, pasando por prensa, radio, TV, periodismo digital, cine, música, series y llegando a todo tipo de software.

Supongo que el uso de la simbología gringa por parte de nuestros jóvenes se debe a una mitificación del país que ha logrado meter en sus mentes la necesidad de que lo mitifiquen. Mi generación progre fue formada -nos formábamos nosotros para ser exactos- en el rechazo al yanqui, la actual es todo lo contrario. Esto no es nuevo, el pato Donald ha sido desde la Segunda Guerra Mundial un personaje que se ha usado descaradamente para propagar el espíritu belicista entre los jóvenes de EEUU en particular y de todo el mundo en general y de paso para ensalzar el valor del dinero. A su vez, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial a la mayoría de los ciudadanos europeos no les cabían dudas de que había sido gracias a los comunistas de Stalin que vencieron a Hitler. Años después las encuestas afirmaban que fue EEUU el vencedor.

Realmente, EEUU hace con nosotros, con nuestros cerebros, casi lo que quiere, porque lo dejan y porque lo dejamos, es una relación evidente entre intereses comerciales y colonización cultural. Los movimientos feministas actualísimos vienen en gran medida de allí, las posturas éticas que giran en torno a comprar y vender cualquier cosa -incluida el alma- proceden del tío Sam, las bravuconadas machistas o guerreras encierran en EEUU unas raíces considerables de la actualidad así como gran parte de la violencia tanto en el carácter como en las conductas. Gracias a EEUU hemos tenido vacunas para el Covid en un tiempo récord y ellos las han hecho en ese tiempo porque han olido muchísimo dinero, ahora bien, que nos colonice los pensamientos un país con una degradación moral y una debilidad que se ha visto ahora nuevamente con el abandono de Afganistán es algo que no debería ocurrir si nos consideramos ciudadanos de la Vieja Europa que cada vez sabe menos por vieja y más por gringa.

EEUU gana las guerras en las películas, tirando bombas es un maestro, matando a seres inocentes también, pero cuando sus soldados ponen el pie en tierra ya pueden ir armados con las tecnologías más sofisticadas que llega un ejército de gente con una chilaba, una ideología sin fisuras y un Kaláshnikov y con eso les basta para vencer a la cacareada democracia de los superhéroes. La propaganda estadounidense es aterradora en películas que hemos soportado toda la vida y seguimos soportando. Pero para eso está Hollywood, para hacer realidad en la ficción lo que en la vida no puede lograrse. Y nosotros mientras tanto aplaudimos a los que llevan merchandising yanqui y sin embargo hasta podemos matar a algún compatriota que porte un distintivo con los colores de la bandera constitucional. ¡Qué gran inteligencia la española! Se trata de respetar a todos, lleven lo que lleven, no de tirar piedras contra nuestro propio tejado.