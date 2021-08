El turismo cercano del día a día

Ayer escuché decir en algún informativo que el turismo nacional ha salvado la hostelería de una ruina segura, pero en cuanto vuelvan a venir los extranjeros, porque volverán, empezaremos de nuevo a interesar bastante menos los que hacemos turismo de pueblo, de cercanía, comprando en las pequeñas tiendas, entrando en las tabernas para refrescarnos o vistiéndonos en esos comercios de ropa de toda la vida, en los que encuentras siempre tu talla y una amabilidad extraordinaria. En la Puebla del Río hay pequeñas tiendas por toda la travesía y algunas están abiertas las veinticuatro horas del día. O sea, que si a las tres de la mañana necesitas pan, agua mineral o un chorizo de Cantillana, lo encuentras. En Coria del Río veo cada día a un señor con un carro publicitario lleno de anuncios de comercios del pueblo. En la era de la comunicación, lo digital y las redes sociales, es un verdadero milagro. Se puede hacer turismo en Almensilla y casi podemos ir andando por los caminos y vereas reales que comunican estos pueblos sin necesidad de ir por carretera. Te sientas a desayunar en el Bar Los Claveles, de Coria –antigua Venta del Tuerto–, el carro publicitario ambulante te está informando de los pequeños comercios locales, un señor te vende melones de ensueño a tres euros y otro, por el mismo precio, un generoso cartucho de camarones. Es la vida de los pueblos. Que vengan extranjeros es fundamental para nuestra maltrecha economía, de esto no hay ninguna duda, y además nos enriquecen también en lo cultural, pero tenemos que mirar algo más por esa otra economía del día a día de los pueblos o las pequeñas ciudades. Estos días veo clamar a Modesto, el alcalde de Coria, para que la Junta se ocupe del mosquito asesino que nos tiene preocupados a los que vivimos en esta preciosa zona de la Sevilla rural. No le hacen ningún caso, a pesar de que ha muerto ya una persona y de las que están ingresadas. Ayer mismo viendo un informativo de cobertura nacional vi que nuestras autoridades estaban preocupadas por el futuro del primo de un afgano que colaboró con España, y que ahora hay que salvar como sea, lógicamente. ¿Al primo también? Ojalá pudiéramos salvarlos a todos, pero será difícil. Total, que cuando regreso a casa después de desayunar en Coria o La Puebla, de pelarme en el pueblo y de comprar lo preciso en una de esas pequeñas tiendas de la travesía, me da miedo poner la televisión porque me sacan del buen rollo. No es que no me importen los problemas del resto del mundo. Es que me importan mucho más los cercanos, los del día a día en el lugar donde vivo.