‘El Turronero’ cumple años. José Luis López Fernández cuida de la gente que le rodea

José Luis López Fernández, hoy, cumple sesenta años. Muchos de ustedes se estarán preguntando quién es este señor. Si les digo que se le conoce como ‘el turronero’, ya sabrán de quién hablo. Para los que no saben de quién se trata diré que se le conoce así porque siendo niño ayudó a sus padres vendiendo turrones en las ferias a las que asistían con su puesto ambulante. Es el pequeño de cuatro hermanos y nació en Ubrique.

José Luis López Fernández cumple sesenta años y va a celebrarlo rodeado de tres mil personas o más. Ha reservado tres pabellones del Fibes y la fiesta será de las grandes.

Podría entrar en detalles sobre cómo será esa fiesta, podría hacer referencia a los negocios de este hombre (son muchos y le han convertido en una persona millonaria), tal vez a alguien le pueda interesar saber que ‘el turronero’ tiene contactos para parar un tren entre los famosos..., pero eso ya lo saben o lo pueden encontrar en cualquier página web y no es lo más importante que se puede decir de este hombre.

Es presidente de la Fundación López Mariscal y suele ayudar a la gente. Es raro que no le visiten cada semana diversas personas para solicitar becas, ayudas a proyectos empresariales o cualquier otro asunto. Y ‘el turronero’ echa un cable a mucha gente. Sin parar, sin dudar. Todo el mundo sabe que este hombre pagó los gastos de la estancia en una residencia de ancianos del periodista Jesús Quintero. No consintió que muriese solo y pobre. Efectivamente, la noticia es que este hombre es buena persona y quiere ayudar tanto como sea posible a otros. Y es una excelente noticia que no se puede dar de casi nadie y casi nunca. Estoy seguro de que tendrá sus cosas y que se le podrá criticar por esto o aquello, pero lo esencial es que es buena persona y está entregado a eso que se llama filantropía.

Como anécdota, les diré que sin saberlo me he cruzado con él un buen número de ocasiones. Salgo, a diario, muy pronto a pasear con mi perra. Vivo junto al parque de El Retiro de Madrid y ‘el turronero’ corre siempre por ese parque, si es que está en Madrid, también muy pronto. Lógicamente, son horas a las que casi todos están en la cama aprovechando el último sueño y los que caminamos o corremos por allí nos conocemos de vista porque somos muy poquitos. Son las contradicciones de una gran ciudad. Seguiré sin saludarle por puro pudor aunque ya seré consciente de cruzarme con un buen tipo.

Feliz cumpleaños, turronero. Nos vemos de madrugada mientras paseamos uno de los parques más bonitos del mundo.