El umbral del dolor y el sufrimiento

Siempre me ha llamado la atención la relación del hombre con el dolor y el sufrimiento. El dolor, la insatisfacción o el sufrimiento, se tolera de modo diferente según las culturas y se soporta peor ahora que antes. Y cuando digo antes, me refiero a “cualquier antes”. En mi infancia, sin ir más lejos, una caída con rocetón en la rodilla era una condecoración y hoy es una asistencia a urgencias, que puede terminar en denuncia al padre del niño causante. Nuestros padres y abuelos, tenían vehículos, colchones y zapatos, mucho menos confortables que los nuestros, los remendaban más que nosotros y sus desplazamientos, descansos y caminatas eran menos placenteras y más dolorosas. Los sabañones por el frio existían (hoy, ya no) y ellos los soportaban.

A medida que tiramos del tiempo hacia atrás, vemos que la privación o el sufrimiento físico, el dolor, se toleraba más aún. En el s. XVIII, un marino que navegase por latitudes de los 40º sur, ruta muy frecuente cuando se quería imprimir velocidad al viaje, veía como los obenques de su barco, literalmente, se helaban y sin embargo tenía que trepar a ellos con las manos desnudas y descalzo dejando piel pegada en el hielo. ¿Y saben lo que no tenían? Neoprenos, se lo aseguro. Ni calefacción en sus camarotes, porque dormían colgados en un coy, en una cubierta baja por cuyas portas abiertas para disipar los hedores, entraba el aire a temperatura ambiente, es decir gélida. Al contrario, en las latitudes ecuatoriales, se cocían como cangrejos y les chorreaba sobre sus cabezas el alquitrán que se derretía desde la jarcia alta.

En la edad media, una dama, incluso noble, al partir su marido hacia la guerra, se veía obligada a vivir con un cinturón de castidad que tapaba sus genitales. Que no era de felpa, ni inoxidable siquiera, sino de hierro. No quiero pensar en las llagas que sufriría al menstruar y evacuar a través del cacharro ese, cuando el agua corriente no era tan accesible como abrir un grifo y la mugre era usual incluso en las damas de alcurnia.

Los romanos con sus pros y sus contras, tenían la curiosa manía, hábito o costumbre, de suicidarse bastante. Por deshonra o cualquier desgracia social, la moda en la época era decir adiós y matarse. Se consideraba incluso un favor, permitir a un individuo que se suicidase, proporcionándole una espada para que se la introdujese, él o un ayudante, por detrás de la clavícula, a través del plexo braquial, atravesando la arteria subclavia y directa hacia abajo, para partirse el corazón. Eso se consideraba una muerta dulce. Asi que, como sería la amarga.

Cuanto más retrocedemos, más se toleraba el dolor y el sufrimiento y cuanto más avanzamos, menos se soporta. Hoy, parece que hemos tocado techo: una avería en el aire acondicionado nos pone cardíacos; tenemos un analgésico para el más leve padecimiento que nos incomode y un terapeuta, no para cada enfermedad, sino para cualquier molestia incómoda. ¿Cómo no van a estar saturadas las urgencias de medicina de familia, si hoy vamos al médico hasta por una uña rota?

No hay que volver al s. XVIII, ni a la Edad Media ni a Roma, pero al ser tan débiles física y mentalmente como lo somos hoy, que no resistimos ni el más mínimo envite perturbador, somos también enormemente manejables y vulnerables. Y esto, gente mala como Putin, o muy sutiles como Elon Musk, lo saben. Habría que mirar este asunto despacio, tal vez un poco de resistencia a la incomodidad, no nos vendría mal, por si las cosas se ponen feas.