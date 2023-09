El viaje como bien consumible

En las postrimerías del verano y negándome a generar palabras sobre temas y noticias estiradas hasta el infinito (sic), es un buen momento para ahondar en otro abismo errático de nuestra sociedad contemporánea que no es sino la conversión del extraordinario y complejo placer del viaje en un elemento más de consumo, uso y desecho, al mismo nivel que una tienda de fundas de smarthphone o un lipofilling de glúteos. Para la diferencia entre viajero y turista ya citamos en su momento a Paul Bowles, pero ciertamente se queda corta la disquisición con los derroteros actuales de otra mutación agravada del homo consumus, que bien pudiera exterminar al reducto resistente que todavía entendemos que el conocimiento de otras tierras y gentes es algo necesariamente íntimo y pleno de autenticidad.

Para no perdernos...el molino digital mediático no ha parado de lanzar anecdotario en estos últimos meses y aparte del tradicional esperpento en la guerra de tumbonas y puesta de pica y sombrilla al alba, cabría destacar entre otros rituales novedosos las tiendas de campaña y pícnic en el entorno de la Plaza del Obradoiro, las calas recónditas en Mallorca con lista de espera para selfi, el cierre del río Chillar por invasión de hordas con escarpines, las reiteradas inscripciones de la chavalería ignorante en los muros del Coliseo, el cartel de no tickets en Playa de Las Catedrales, la invasión de rebaños humanos en las Dunas de Maspalomas para la puesta de sol, la imposibilidad de tomar un bus urbano en las zonas turísticas de Barcelona o la peregrinación a la cabeza-escultura “aparecida” en acantilados de una zona protegida del Espacio Natural de Doñana.

Estos procesos de comportamiento gregario están ligados a una sintonía de idéntica bobería conceptual que encontramos al abrir nuestro ordenador o móvil y ser bombardeado con enunciados del tipo “la playa más bonita...el pueblo escondido...la perfecta piscina natural”...siempre terminando con un “...que no te puedes perder”. Detrás de esta mayúscula estupidez tenemos otra vertiente más de una sociedad infantilizada, que se rige por el automatismo de un usuario-consumidor al que se le “empuja” sin resistencia a digerir un producto más y con nulo esfuerzo. Por si fuera poco, todos los supuestos elementos, espacios y rituales de ese traslado (declino llamarlo viaje), están localizados y guiados en función del mínimo tiempo que se quiera dedicar y con la única consecución de quedar inmortalizados en la respectiva red social.

A la cabeza de esta recua marcha el dictado espurio de las grandes “profesiones” del momento (influencer-youtuber-streamer-tiktoker-instagramer), los demasiados supuestos viajeros escribiendo en blog y el infinito universo bot de noticias “espontáneas”. Sirva una muestra de los primeros con un ejemplar cuya edad y actitud evidencia nulidad formativa y escasa experiencia viajera (no lo llame prejuicio...es contundente realidad); el mozo en cuestión resumía su “decepción” y decisión de “no volver” a visitar Albania porque no correspondía a su concepto de caribe europeo. En palabras propias: “todo bastante grisáceo...no hay ambiente...la comida barata pero no comparable a España”. Para sus inquietudes personales no era necesario indagar sobre Enver Hoxha, Skanderbeg o Edith Durham, preguntarse por el conflicto kosovar o qué hacían los navarros en el XIV por aquellos lares, probar çomlek, tavë kosi o byrek, recorrer las montañas del Valle del Theth o deambular por Kruja sin prisas. Dudando que sepa encontrar en un mapa donde ha ido, su visión reduccionista de paraíso playero es paradigmático de como obviar la historia, cultura o el espacio natural de un país desconocido hasta hace poco y que ahora sigue el camino del modelo Ibiza-Croacia (lo comento acabando de visitar otra interesante nación balcánica cuyo nombre guardo y procuro dure algo más de tiempo sin deterioro).

A estos profundísimos comentarios les corresponde el veredicto de 30.000 “me gusta”, que como se sabe es la recompensa incontestable de estos tiempos. Ante este nivel que se generaliza (no exclusivamente en sectores de juventud), vuelves a preguntarte si habría que establecer espacios reeducativos posteriores al nivel de enseñanza obligatorio, porque mucho me temo que estamos ante una gigantesca deformación intelectual que sigue un curso inexorable y que se extiende a otros ámbitos de la cultura traducida ya como puro entretenimiento; me refiero por ejemplo a que lo descrito en el hecho viajero es la misma superficialidad y dispersión que lo que ya ocurre en una sala de proyección al funcionar a libre albedrío, realizando fotos a la pantalla, comentando por redes y en tiempo real la película, o dejados al scroll por puro aburrimiento cerebral.

No me cabe la menor duda que el gigantesco sector económico que canaliza e impone formas de ocio y consumo ha hecho bien sus deberes. Tan bien que hasta el progresismo ideológico habla de “democratización” en el sector turístico y viajero. Esta falacia populista esgrime que la revolución en el transporte internacional e interno, o las nuevas formas de alojamiento son un beneficio per se, y que cualquier restricción del número de personas no es más que un capricho de una élite que nos resistimos a compartir experiencias y privilegios. No hay nada más terriblemente capitalista que aparentar un abaratamiento en el acceso a un producto con el único objetivo de implementar el número de clientes y controlar posterioremente los precios. En ese sentido, las ferias de turismo, los megacruceros, las líneas low cost y los apartamentos turísticos son cuatro jinetes del apocalipsis de nuestro tiempo que conducen a la saturación y el colapso de los destinos designados por un demiurgo no declarado. Todo está optimizado para un visitante-cliente que en el fondo es igual de “feliz” realizando las mismas y repetidas fotos a un objeto veraz o falsario, que rumia una explicación que recibe pero no procesa, o ya puestos se traga sin inmutarse un parque temático con sesgos ideológicos e históricos tergiversados. Si lo pensamos, la solución al problema -si es que existe- no pasa por el filtro económico de tasas turísticas o el encarecimiento de los costes de un negocio implacable...como ha ocurrido con la vivienda o las privatizaciones de la educación y la sanidad en muchos países, una vez creada la necesidad e iniciada la mecha del viaje de masas...uno u otro individuo dedicará los recursos que se le exijan sin mayor problemática.

Por aportar frágiles esperanzas suelo utilizar a mi propia persona como ejemplar en extinción para comparativas didácticas que quizás...solo quizás, demuestren que lo que teníamos hace no muchos años era algo mejor. Como especialista educativo, recuerdo y reseño genialidades audiovisuales en el arte de la divulgación y la conciencia patrimonial. En la vertiente medioambiental El hombre y la Tierra (1974-1981), en la paisajística, histórica y artística A vista de pájaro (1986-1991) o Andalucía es de cine (2003-2011), en la comprensión antropológica del medio rural Un país en la mochila (1995-2000). Cuando la televisión pública era ejemplarizante, me emocionaban estas creaciones que -del mismo modo que siempre ha hecho la buena literatura- empujaban el espíritu a la infinitud de espacios por conocer, a la preservación y valoración de lo propio y ajeno (diría que hasta aportaba hechura de patria en un sentido ontológico), pero sobre todo, lo hacía de una forma hermosamente sosegada, docta y pedagógica al mismo tiempo.

Como deber propio sigo usando mapa y guía de papel. Cuando viajo en coche lo hago sin navegador. Si me desplazo a una parte de territorio propio u otro país procuro estudiar antes, durante y después del viaje. Consulto libros, mapas e internet de forma complementaria. Procuro usar el tren y si el desplazamiento implica el transporte aéreo -y hay opción- busco compañías que no sean de bajo trato-coste. Si quiero conocer una ciudad me desplazo a pie buscando orientarme sin tener la cabeza metida en una pantalla. Hago fotografías con una pequeña cámara digital de hace más de 15 años y no llegan al centenar de instantáneas en 8 días. Voy a hoteles, casas rurales o establecimientos específicamente dedicados a esa función. Puedo dormir en un albergue de montaña, al raso o disfrutar de un Parador Nacional, todo es compatible. Leo, indago y conecto en aras de una mayor percepción situacional. Sujeto por cuestiones laborales a vacaciones estacionales, busco huecos temporales, renuncio a destinos saturados, asumo en beneficio del tumulto que ya no puedo ir esa playa que era salvaje o a esa ciudad que es el primer nombre en la lista de deseos de los transportados a granel. No voy a comprar en la reventa digital una entrada cuatro veces más cara para ver esa “obra maestra imprescindible”, ni me detendré ante la masa delante del cordón de seguridad mientras el resto de las salas u otros museos quedan libres de ruido humano.

Perdón de nuevo por la nostalgia sabinera, pero igual que siendo joven dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama, cuando era más joven viajaba como mi exiguo presupuesto me permitía, pero con un inmenso anhelo e intención de plenitud y conocimiento. Diría incluso que fui más feliz en esa ingenua inocencia del descubrimiento de lo nuevo, de expresarme en otro idioma, de entender y conectar con lo extraño a tu origen. Nadie ni nada me decía lo que tenía que ver o hacer como si fuera un autómata. En un artículo reciente de Use Lahoz, explicaba la ausencia de indicativos turísticos en la localidad suiza ligada a la vida y muerte del pintor expresionista Ernst Ludwig Kirchner; sus habitantes no quieren la marabunta turística y hacen bien. El placer de viajar es un derecho colectivo, pero debe ser también un esfuerzo individual desarrollado en el tiempo que sea preciso. Los lugares no nos pertenecen, son parte de nuestra esencia.