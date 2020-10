El virus: otra vez el feudalismo

El virus nos lleva de nuevo al feudalismo y luego al aislamiento. Cuando en el siglo V después de Cristo cayó el Imperio Romano de Occidente se produjo un caos en esa parte del mundo que es la nuestra. No había Estado, se derrumbó el poder de Roma y su efecto se extendió por todo Occidente, en especial por lo que ahora llamamos Francia, España, Italia, Portugal o parte de Alemania. Las civilizaciones se caracterizan porque edifican ciudades y el desarrollo mercantil y del conocimiento en general se da sobre todo en ellas. Sin embargo, con la caída del Estado romano la gente huyó a zonas rurales donde apareció con los años el feudalismo, los señores de la guerra que se construían sus castillos en la parte más alta de una localidad y protegían a unos cientos o miles de personas de otros señores. Aún se pueden ver esos castillos o sus herederos, acuérdense del de Almodóvar del Río, en Córdoba.

El mundo occidental se partió tanto en pequeños trozos dominados por el señor de turno que mientras eso sucedía, en los burgos o ciudades -venidas a menos- se estaba formando un estamento que trabajaba los tejidos o las herrerías o las joyas o la artesanía o hasta la construcción de barcos. Eran los burgueses, los habitantes de los burgos, los que hoy, en 2020, nos han traído la globalización, que ya estaban ahí desde la Baja Edad Media. La Edad Moderna se caracterizó porque las fronteras, los feudos, empezaron a desaparecer. Los Reyes Católicos derribaron las de Aragón y Castilla. En la Edad Contemporánea las fronteras siguieron cayendo, en nuestros días llegó la UE y el espacio Schengen, aunque al mismo tiempo se levanten “fronteras” aduaneras y muros el mundo ya es cada vez más uno solo. Hasta que llegó el Covid-19.

Ahora ya sabemos que un enemigo al que nunca vemos nos puede llevar al feudalismo del siglo XXI, no sólo no se puede pasar de una comunidad autónoma a otra ni de una provincia a otra, sino que yo no puedo ir al supermercado que tengo pegado al lugar del pueblo aljarafeño en el que vivo porque ese lugar ya no pertenece al municipio en el que habito sino al de al lado y los dos estamos perimetrados. Hace ya mucho tiempo que las fronteras de las ciudades se han roto también y que la gente se ha ido a vivir a las localidades cercanas formando un área metropolitana. Para mí, el Aljarafe es Sevilla zona alta porque con sólo salir de la depresión del Guadalquivir tenemos unos tres grados menos de temperatura. No hay distinción entre Sevilla y su área metropolitana, esos 30.000 habitantes o más que ha perdido Sevilla estamos en sus alrededores como ha sucedido en muchas otras urbes y se acentuará en el futuro porque la gente desea más que nunca aire más fresco en lugar de la ciudad donde incluso el feudalismo, con el virus, puede cerrar barrios y dejarlos aislados de su entorno.

El panorama es sorprendente, demasiado para un solo corazón. Y Sánchez va como Pedro por su casa, le dan permiso en Las Cortes para que siga este caos. Claro, él y Podemos pertenecen al pensamiento débil de los listos timoratos. Los nacionalistas juegan imaginando que son independientes, Ciudadanos es un monigote en manos de una muchacha que no supo sacar partido a la victoria que obtuvo en Cataluña y a la que el mando le viene muy grande en Madrid. Por eso todos unen sus votos. Son apaños de pan para hoy -para ellos- y hambre para mañana, es la huida de las responsabilidades de quienes tienen las máximas que se les otorga a los políticos, es el regreso al feudalismo del yo pongo infranqueables estos días y estas zonas, pues yo estas otras, pues yo me marco un chotis con el virus y yo le pongo un estanco. Vamos a ver cómo termina esta dejación vergonzosa de funciones que denota un exclusivista pensamiento electoral y no de nación-estado.