El Viso del Alcor, uno de tantos pueblos sevillanos lleno de solidaridad

Llevamos mas de dos meses con los políticos haciendo lo que realmente les da la gana, pactos que ofenden a la población, quejas y argumentos totalmente vacíos que no tienen nada que ver con la triste realidad que se está viviendo, política, política y mas políticas. Yo me pregunto muchas veces durante estos días de confinamiento, que vote, donde está mi voto y esta calaña que gobierna España y que están en las demás fuerzas políticas, hacen a su antojo todo aquello que le viene en gana. Menos mal que la gente, los ciudadanos de a pie son quienes están demostrando una generosidad que cuantos políticos quisieran tener y no me refiero a los alcaldes, ellos están en primera línea de esta batalla, pero cogidos de pies y manos vetados de información y con las cuentas de sus ayuntamientos congeladas por si acaso las necesitan de la Junta o del gobierno central, Quiero traerles lo ocurrido esta semana en la localidad sevillana de Viso del Alcor. Los agricultores se volcaban desde el primer día con la desinfección de las calles del municipio tras la llamada del alcalde, Gabi Santos, y durante semanas han desinfectado, junto a operarios municipales, todas las calles y avenidas del municipio. El Ayuntamiento ponía a disposición de los agricultores el gasoil necesario para el recorrido de las calles y han decidido donar ese importe a la campaña de recogida de alimentos puesta en marcha por el Consistorio y un grupo de empresarios del municipio “El Viso, corazón solidario” para hacer frente a las crisis del covid-19 y la ayuda a familias que lo están pasando mal y no tienen ni si quiera para comer. Así el propio alcalde de El Viso me comentaba una frase que encierra toda esta buena acción, “desde el primer día me he sentido muy arropado por los agricultores de mi pueblo y me siento enormemente agradecido porque se han volcado desde el inicio. Ahora su solidaridad llega aún más lejos y nos hacen esta donación por lo que quiero volver a reiterar mi gratitud”. Tienes razón alcalde es para sentirse orgulloso de todos ellos, frente este número de tractorista esta Francisco José Nica, el y una veintena de compañeros han hecho posible este gesto y también desde estas paginas de El Correo de Andalucía le damos las gracias por esta labor. Sirva este gesto como tantos miles en toda nuestra provincia para demostrarle a los señores diputados que pierden el tiempo hablando y pactando. Que tienen un país que no se lo merecen. Señorías. les pido un respeto para la gente de este país, quien menos tiene, es quien más da, y a ustedes cada día le dan muchas lesiones de moralidad.