El volcán y nuestros orígenes

Hay tres formas de ver la erupción del volcán de La Palma: desde las emociones, desde la razón o desde ambos factores entremezclados. Ese volcán nos muestra nuestros orígenes como seres humanos. Está en un minúsculo trocito de Tierra y la Tierra a su vez forma parte de un sistema, el Solar, que pertenece a una galaxia, la Vía Láctea, que a su vez pertenece a un grupo constituido por unas cincuenta galaxias a las que se las conoce como Grupo Local. El Grupo Local está situado en las regiones extremas del Cúmulo de Virgo que a su vez forma parte del Supercúmulo Local compuesto por varios centenares de grupos galácticos. Para cruzar de un lado a otro este Supercúmulo Local necesitaríamos viajar a la velocidad de la luz durante cien millones de años. Con todo, en 2014 se descubrió que el Supercúmulo Local es sólo una parte de una macroestructura cósmica compuesta por unas cien mil galaxias. Mareante.

La Tierra nace por acreción, esto es, por acumulación de materias que se calentaron tanto que acabaron fundiéndose a través de violentas colisiones, los materiales primitivos entraron en un estado de fusión debido al enorme calor del universo, un estado que acabó por licuarse. La materia más pesada, sobre todo el hierro y el níquel, se hundieron en aquel licuado y terminaron formando el núcleo de la Tierra que a su vez se rodeó de capas menos pesadas y de toda esa estructura tremendamente viva aún hoy en día, más de 5.000 millones de años después, es de la que están brotando el fuego y los gases que vemos por la televisión salir desde los cráteres del volcán. Estos gases y otros materiales se mezclaron con la materia que ya había en la superficie de la Tierra y de otros elementos procedentes del espacio exterior que llegaron con asteroides y cometas y toda esa enorme complejidad dio origen a la vida y por tanto a nosotros.

El núcleo de la Tierra se rodeó de capas que lo protegían, para nacer la vida y nosotros con ella la Tierra debió enfriarse mucho primero, como ya le ocurriera al universo en su expansión tras el Big Bang de hace unos 14.000 millones de años. Desde finales del siglo XIX sabemos que nuestro planeta era un único gran trozo de terreno, Pangea, del que fueron desprendiéndose los continentes que hoy conocemos. Habrá numerosos cambios que no conoceremos, Cádiz y Venecia se están hundiendo, el norte de Europa, por el contrario, se levanta muy lentamente. Todo se lo debemos a un movimiento constante, el de las placas tectónicas, los continentes no están quietos. El calor que está ahora escupiendo el volcán de Canarias va a contribuir a movilizar los procesos geológicos y no olvidemos que eso es lo que vemos porque hay volcanes en erupción -uno de ellos en las mismas islas Canarias- que están bajo el agua del mar y desde ahí lanzan numerosos elementos.

Unos de esos elementos son los gases que provocan el efecto invernadero al escapar a la atmósfera, algo que hemos incrementado los humanos con nuestra acción sobre la Tierra que, por otra parte, ha estado calentándose desde que se formó, conteniendo sobre todo vapor de agua, metano y dióxido de carbono, además de oxígeno. Como dije, todo brotó del interior de la Tierra y llegó desde asteroides exteriores. La combinación de estos y otros elementos formaron al humano. Los primeros organismos vivos están por ahí desde hace más de 4.000 millones de años, después evolucionaron a seres con una sola célula para dar lugar a los seres pluricelulares entre los que estamos nosotros. Las células empezaron a reproducirse a sí mismas, con toda la información acumulada, o a morir cuando enfermaban. De ahí hasta nosotros, y todo llegó desde dentro y desde fuera del planeta, eso es lo que vemos con la razón cuando contemplamos con total asombro y recogimiento emocional las explosiones y la lava del volcán canario con su rastro de vida y de muerte. Eso y mucho más es lo que ven los expertos que lo saben bastante mejor que yo. Y hay mucho más que todavía no sabe nadie en qué consiste.