El voto inútil

Se está hablando ya mucho sobre el voto útil y coinciden millones de personas en que el más útil de todos sería el que hiciera ganar las elecciones al Partido Popular porque eso supondría un nuevo cambio en la política española. Aunque ha dicho Yolandia Díaz que Feijóo no está preparado para gobernar España, la misma que dijo ayer que “le vamos a dar una mejor vida a los españoles”, con lo bien que ya vivimos, según ella misma y Sánchez, que hasta se ha inventado un programa de televisión para entrevistar a sus ministros y ministras y que cuenten lo guay que es el jefe, Caudillo Sánchez.

El voto útil sería el que acabara políticamente con este señor, capaz de cualquier cosa con tal de seguir mandando. No será fácil echarlo en las urnas, pero es la única manera de echarlo. Falta un mes para las elecciones y cada día es un sobresalto. Nunca ha habido una campaña tan dura y descarada contra la derecha, en esta ocasión contra Feijóo, el líder del PP y candidato a la presidencia del país, del que están buscando hasta en las suelas de sus zapatos cualquier cosa que acabe con él y sólo tienen una fotografía de hace muchos años en la que se le ve paseando en barco con un narco gallego.

Todas las encuestas, salvo las del CIS, dan como ganador al gallego, que tendrá que entenderse con Abascal si quiere acabar con el sanchismo. La política es sobre todo entenderse con quien te puede llevar al poder, que es lo que hizo Sánchez hace un lustro, abrazarse con golpistas catalanes, filoetarras vascos y la extrema izquierda para sacar adelante una moción de censura contra Mariano Rajoy, de triste recuerdo. Pero para los politólogos de la izquierda española, que elogiaron ese entendimiento de Sánchez con el comunismo, Feijóo no debe entenderse con Vox porque significaría volver al franquismo.

Este asunto, el de entenderse o no con Abascal, se le puede ir de las manos a Feijóo y perdería las elecciones, aunque las ganara en votos. No tendría con quien pactar para llegar a la Moncloa. Como a Sánchez no le importaría volver a entenderse con el forraje, seguiría cuatro años más al frente del país, aunque en pocos meses se fuera y dejara a Yolandia Díaz en la Moncloa, que parece ser el acuerdo al que han llegado. Así que Feijóo tendrá que dejar a un lado los complejos, tomar el mando definitivamente y evitar el voto inútil.