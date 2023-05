El vuelo de la ignominia

La dictadura nicaragüense ha hecho gala una vez más de su arrogancia y cinismo mandando al exilio, el pasado día 9 de febrero, a un grupo de 222 ciudadanos del país, presos políticos sacados de las mazmorras del régimen. En el avión fletado, según el periódico The New York Times, por las autoridades estadounidenses y que partió de Managua hacia el aeropuerto de Virginia (Estados Unidos), iban también algunos antiguos sandinistas como Dora María Tellez, la mítica comandante dos que acompañó a Ortega en la lucha guerrillera para derrocar a la tiranía somocista, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y Óscar René Vargas, antiguo amigo muy cercano al dictador. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que debía formar parte de los desterrados, se negó y fue enviado a la cárcel La Modelo en el espacio de máxima seguridad conocido como “el infiernillo”.

Esta expulsión masiva es quizás, a mi humilde parecer, un hecho único en los anales de la política mundial y ha asombrado a los países de la región, incluso a los de izquierda, y de estos últimos el presidente chileno Gabriel Boric expresó pronto una firme condena, a la cual se sumó algunos días más tarde su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Si bien esta medida, como es natural, provocó alegría entre los liberados y sus respectivos allegados, siendo interpretada y vivida como un vuelo hacia la libertad, en la práctica, sin embargo, representa una afrenta, porque obligar a alguien a abandonar su país, a dejar atrás a su familia, sus pertenencias, en definitiva lo más profundo de su ser que es su tierra natal, no puede ser considerado como una victoria. Y para colmo, el gobierno tachó al grupo de “traidores a la patria” y anunció que los despojaría de su nacionalidad, acusando a sus integrantes de “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, y de incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”. Este acontecimiento es un oprobio, una gran pérdida para ellos, un duelo que tienen que elaborar; la dictadura de nuevo enseñó sus colmillos como lo hacen los perros y se salió con la suya. El gobierno español, en un gesto que le honra, ha ofrecido la nacionalidad española al colectivo.

El matrimonio Ortega-Murillo ha hecho de Nicaragua su coto privado y lo está administrando de manera caprichosa e imperturbable. Sólo hace falta ver cómo se comportó, hace ya 5 años, cuando ordenó, sin que le temblara el pulso, aplastar las revueltas populares que protestaban contra las reformas al sistema de seguro social y que produjeron un balance de 355 muertos; y, durante las últimas elecciones presidenciales, impidiendo de manera irrevocable, pero sin dejar de ser burda, la participación de todos los contrincantes que pretendían participar en la contienda electoral. Fueron salvajemente apartados, alegando siempre el fementido argumento de “atentado contra la seguridad del Estado”, e incluso a muchos de ellos se les destinó a las mugrientas y oscuras cárceles del país centroamericano, de donde se les excarceló recientemente para integrarse al grupo que iba a volar hacia el exilio.

Daniel Ortega ha perdido desde hace mucho tiempo la aureola y el prestigio de revolucionario que tenía cuando, aquel 19 de julio del año 1979, con sus compañeros de armas, en medio de las calles abarrotadas de gente, rodeado del fervor popular, hizo su entrada en Managua tras la salida del país del último de la dinastía Somoza. Las imágenes de júbilo que ofreció esta llegada en olor de multitudes, impresionaban y Nicaragua hizo historia. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había triunfado; la revolución empezaba su andadura y era ya vista como un faro en Latinoamérica; el romanticismo y entusiasmo que desprendía eran más que patentes. Veinte años después de Cuba, era la primera vez, en América, que un grupo de hombres y mujeres tomaban el poder por las armas, derrocando una de las dictaduras más sangrientas y desafiando así al gobierno estadounidense; esta revolución contó con la simpatía y el apoyo de la gente de izquierda en la región y muchos gobiernos de Europa la aplaudieron.

Al llegar al poder los revolucionarios, Ortega formó parte del directorio que gobernó el país durante los dos primeros años y, de 1981 a 1984, fungió como Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional que convocó las primeras elecciones, con él como postulante a la jefatura del Estado, y las ganó. Los sandinistas abordaron problemas relacionados con la educación y la sanidad y emprendieron una reforma agraria. Pero su camino estuvo lleno de escollos, pronto tuvieron que enfrentarse a la Contra, un grupo de rebeldes armados y financiados por el gobierno norteamericano y que pretendía a su vez derrocarlos. Los enfrentamientos entre el ejército gubernamental y la Contra duraron hasta 1990, año en que Ortega perdió las nuevas elecciones frente a la candidata Violeta Barrios de Chamorro, refrendada por una gran coalición de partidos. Fue una derrota muy amarga para el comandante y supuso el principio de un largo período de Ortega en la oposición. Me acuerdo de su cara mustia cuando, acompañado de su mujer, Rosario Murillo, que lo consolaba, comunicó el resultado del escrutinio que daba la victoria a la señora Chamorro.

¿Qué queda de esta revolución que cautivó al mundo y de sus integrantes? ¿Qué queda del Frente Sandinista de Liberación Nacional después de 43 años de su triunfo en 1979? Ha perdido la credencial que poseía y se descompuso por diferencias, luchas intestinas y deserciones de compañeros dentro de la organización a causa del caudillismo de Daniel Ortega, y se reformó, siendo él su líder indiscutible desde el año 1991; recuperó, tras varios batacazos electorales, la presidencia en el año 2007, gracias a unas alianzas antinatura y concesiones inexplicables a la religión católica. Ha sido reelegido en las tres últimas elecciones amañadas, cuidadosamente organizadas por él.

¿Pero quién era y es Daniel Ortega Saavedra, el hombre que, en la actualidad, acumula tanto o más poder que los Somoza que él contribuyó a destronar? Nacido el 11 de noviembre de 1945, Ortega se afilió al Frente Sandinista a los 18 años de edad, tras abandonar sus estudios de derecho. Padeció las asperezas y avatares de la vida de guerrillero y hasta conoció la cárcel, estando internado en La Modelo durante 7 años y 42 días, según afirma el escritor Fabián Medina Sánchez en su libro “El preso 198, un perfil de Daniel Ortega”. Fue liberado tras un intercambio de presos por funcionarios del Estado tomados como rehenes. “La cárcel, aseguran los que le conocen, parece haberle marcado más que a cualquier otro preso” dice el autor. Durante su largo cautiverio, fue sometido a distintos interrogatorios y torturas. Un día “en un arranque de furia, el teniente Agustín Torres López, el Coto, le pegó una patada en la sien derecha, que le dejaría una marca que hasta el día de hoy se aprecia en su rostro”, comenta Medina, citando a un reo, amigo de él. “Daniel padece el síndrome del prisionero. Siempre está aislado, come de pie y en sus oficinas siempre construye una especie de celda, un cuarto muy pequeño con una cama y unos libros donde se refugia cuando está atribulado”, relata alguien cercano a Ortega que quiere permanecer en el anonimato.

Pero, ¿cómo puede cambiar tanto este revolucionario que arriesgó su vida y que anhelaba el poder con la declarada intención de operar las transformaciones necesarias para mejorar la situación de su pueblo? Instalado, con parte de su numerosa familia, en “El Carmen”, una finca confiscada a Jaime Morales Carazo, un famoso banquero y exvicepresidente del país, el dictador disfruta de los privilegios y de la vida altamente cómoda y exclusiva que combatía cuando estaba en la clandestinidad, luchando contra los males y la corrupción de la dinastía de los Somoza. Además, reprime al pueblo en sus reivindicaciones obreras y todavía hay presos políticos hacinados en el temido penal “El Chipote”, habiendo sufrido él en su propia carne los vejámenes y las torturas de un centro carcelario. Su régimen no da ningún respiro, la represión es constante, la atmósfera sofocante: cárcel, exilio, despojo de la nacionalidad, inhabilitación para ejercer cargos políticos para los disidentes... El matrimonio presidencial quiere tener un control absoluto sobre las actividades de la población, acaba de disolver la Cruz Roja de Nicaragua y ha confiscado sus bienes. Hace poco despojó de su nacionalidad a otro grupo de 94 nicaragüenses, entre los cuales se encuentran la novelista Gioconda Belli y el escritor y exvicepresidente del país, Sergio Ramírez, a quien además ha desautorizado para ejercer su oficio de abogado, ambos radicados en Madrid. Ortega, con toda evidencia, confunde Nicaragua con su persona, y luchar contra él y ganarle en las urnas es querer destruir el país. Su encono a flor de piel hacia sus adversarios políticos sólo es explicable por su obsesión enfermiza por el poder y su profundo miedo a perderlo y a sus consecuencias. Su gobierno ha engendrado dolor, sacrificio y destierros. Son algunas reflexiones pertinentes que me atrevo a exponer.

Un argumento recurrente que esgrimen, a menudo, algunos regímenes de izquierda, como única causa del fracaso de su política y, por ende, de la deplorable situación de sus países, es la intromisión perversa del imperialismo norteamericano en sus asuntos internos, tal como el feroz embargo de más de medio siglo impuesto a Cuba por las Administraciones estadounidenses. Si bien es un factor certero y de peso, sin duda a tener en cuenta, honradamente debemos también subrayar la corresponsabilidad, a veces, de los que están gobernando. Estados Unidos ha apoyado y alimentado a muchas dictaduras de derecha, y ha empujado con su férrea hostilidad y permanente acoso a algunos países de izquierdas a radicalizarse o a encaminarse hacia sistemas totalitarios.

Mucha gente, militantes o simpatizantes de izquierdas, piensa que ellos no deben criticar públicamente a los gobiernos de su opción ideológica, arguyendo que así se hace el juego a la derecha. No apoyo esta tesis, creo que es un error; tenemos que ser autocríticos, y críticos con los gobiernos que apoyamos, y no hacemos ningún favor a la izquierda maquillando a sus líderes y no obligándolos a observar o cumplir con los sagrados principios de la ideología que defienden.



Alix Coicou es médico-psiquiatra