Yo esperaría un tiempo y me olvidaría por ahora de convocar elecciones en Andalucía. Nadie soy para decirlo, pero sé que han sido muchos años de martilleo por parte de una formación pseudoprogresista como es el PSOE que logró meter en la cabeza de los andaluces que ellos son la izquierda y que la derecha aún era asunto de señoritos. De izquierda era Placido Fernández Viagas, Rafael Escuredo en sus buenos tiempos o José María Romero que cuando terminó su etapa como consejero de trabajo y concejal sevillano se enfundó su mono de faena y siguió con su curre de siempre en Sevillana de Electricidad sin medrar en esos lugares que te permite tu paso destacado por la política. Romero las pasó canutas en su vida como socialista y defensor de los trabajadores, llegó alto en la política y al final de su etapa regresó a su trabajo y estudió en la universidad porque era un proletario de los de antes, un autodidacta.

Luego se produjo el desembarco de los listos en la Junta y en lugar de levantar una Andalucía envidia de España y de Europa nos quedamos mejor, sin duda, pero muy lejos del potencial de esta tierra. El PP debe demostrar con más hechos que puede lograr lo que un falso socialismo no logró y va por buen camino pero los andaluces aún no están totalmente desintoxicados porque el discurso místico y caritativo de la izquierda cala mucho y los andaluces son especialmente permeables a él. Por su parte, ya es hora de que Ciudadanos sea realista: disolución e integración o listas compartidas, pero nada de dividir el voto, tal vez si los votos de Ciudadanos Madrid hubieran sido para Ayuso-PP ahora la esperanza de expulsar a quienes en nombre de la izquierda nadan contra corriente y se han subido al caballo de la estupidez sería más sólida.

A veces el oportunismo no da resultado. Andalucía no es Madrid, Madrid no ha tenido una invasión demagógica de casi cuarenta años de un socialismo que ha pactado con IU o con el PA -que en paz descanse- cuando lo ha necesitado y al final los ha destruido a ambos. En Madrid no se ha dado ese priísmo tan intenso y continuado como aquí donde quien quisiera llegar a hacer algo de cierta relevancia tenía que buscarse el enlace directo o indirecto con el PSOE. Es lamentable en este sentido la descarada politización de las dos universidades públicas de Sevilla y de las organizaciones de periodistas, instituciones que deberían brillar por su rigor en lugar de por su toma explícita de partido. Son los efectos de la llamada etapa socialista, una denominación falsa porque ni hemos tenido socialismo ni hemos tenido capitalismo, la famosa tercera vía siempre ha sido una salida intelectual teorética que no conduce a nada esencial.

Me parece que la Junta necesita unos cuantos golpes de efecto, bien visibles por parte de los ciudadanos de toda Andalucía, unos actos y conductas que saquen a los ciudadanos de sus prejuicios. El nacionalismo poco tiene que hacer en Andalucía y menos si procede de una izquierda infantil. Madrid es sin duda una comunidad abierta, en Madrid no te piden el carné de identidad y ahora me estoy arrepintiendo de no haberme ido a la Complutense o a la Universidad Carlos III cuando me lo propusieron, pero ya es tarde, el tiempo ha pasado y creo que Sevilla va a llegar a ser una gran ciudad a pesar de no pocos sevillanos. Si Madrid es una ciudad abierta, Andalucía es una cultura abierta, por aquí han pasado la mayoría de las culturas importantes en su tiempo y han dejado una huella plural.

El PSOE mirará ahora hacia Madrid: a ver cómo nos compran con una parte de los 140.000 millones de la UE. La Junta deberá estar ojo avizor y adelantarse con su propio dinero -en lo posible- y/o denunciar lo que haga falta si Sánchez quiere asfixiarla o mandar de candidata a esa señora tan carente de principios como es María Jesús Montero porque no creo que Espadas sea rival sólido para Moreno Bonilla. El tiempo de la izquierda y de jugar a la izquierda hace decenios que pasó -para la ciencia y la filosofía, siglos- pero la derecha -a la que supongo solidaria a su modo, europea e ilustrada- debe demostrarlo con creces y más en una tierra como Andalucía. Que no olvide el PP que no es el partido más votado, que perdió las últimas elecciones, 750.000 votos frente a más de un millón de Susana Díaz-PSOE, no sólo debe igualar sino superar con creces a su inmediato rival. Ya lo logró Javier Arenas en 2012, hay por tanto un precedente a consolidar.