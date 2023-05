Elecciones y más elecciones

Ya está cerca el 28 de mayo y se acerca la gran fiesta del pueblo o al menos el día en el cual los ciudadanos podremos emitir nuestro voto. Elegiremos para intentar cumplir con una responsabilidad democrática. Abstenerse también lo es.

Esta vez son elecciones autonómicas -no todas las Comunidades Autónomas- y municipales. Se trata de que los ciudadanos examinemos a los representantes que hemos tenido reflexionando sobre sus actuaciones y sus maneras de proceder. En función de nuestras apreciaciones emitiremos, desde la libertad, nuestro voto.

Creo que en esta ocasión los electores vamos a tener presente no solamente el trabajo realizado por nuestros representantes municipales y autonómicos, sino que realizaremos una reflexión en clave nacional. Por mucho de que intenten vendernos, claro los políticos y los partidos, que hay que votar pensando en la proximidad, en esta ocasión lo que está ocurriendo a nivel del Estado español va a jugar un papel muy importante.

Es cierto que habrá presidentes autonómicos y alcaldes que habiendo realizado un trabajo bastante bueno podrán verse arrastrados por la marea silenciosa y paciente de los ciudadanos que están cansados de un estilo de gobernar que no termina de convencerles.

Cada vez con más fuerza, esta marea silenciosa y paciente tiene más claro que lo que conviene a un país es mirar al centro porque desde el centro se puede hacer mucho bien, además, de lograr unir a la gran mayoría de votantes que buscan el entendimiento y el trabajo conjunto entre los políticos, y no tensiones, desprecios y falta de dialogo. No se puede gobernar ignorando a la gran mayoría, y la gran mayoría, hoy por hoy, es la suma de los votos del PSOE y del PP, pero esto alguien de los dos no ha querido verlo y ha negado al otro el entendimiento y la concordia por bien de España.

El 28 de mayo, la mayoría silenciosa y paciente votará, y lo hará teniendo en cuenta lo importante que es la Constitución Española de 1978 y por tanto todo lo que de ésta se deriva para fortalecer a España y a sus habitantes en el entendimiento y en la convivencia.

Esta mayoría silenciosa y paciente huirá de los extremos porque tiene muy claro que el entendimiento solamente es posible si se riega el campo de la democracia desde un centro centrado. Sí, centrado en escucharse, centrado en hablarse, centrado en entenderse, centrado en respetarse, centrado en potenciar el emprendimiento, centrado en defender una lengua que hablan más de quinientos millones de personas, centrado en generar riqueza social, centrado en saber comprender a los que no opinan de igual manera, centrado en potenciar una justicia con recursos y que responda adecuadamente, centrados en potenciar la libertad.

Los votantes silenciosos y pacientes queremos un país sin extremismos ni insultos. Estamos muy aburridos y cansados de ciertos discursos que generan odio. No podemos seguir permitiendo que nuestro país se siembre de esta semilla destructiva que nos puede llevar a enfrentarnos unos contra otros. No podemos consentir ciertos discursos.

Nos toca emitir nuestro voto y lo haremos pensando en el centro y, por tanto, en aquellos políticos que, de verdad, estén centrados. Con lo cual no pueden ser quienes dicen una cosa aquí y otra en otro lugar de España. Lo mismo vale para los Partidos Políticos, no es posible estar centrados cuando muchos de sus máximos responsables hacen lo contrario a lo que sus compañeros de partido pretenden realizar en sus Municipios y Comunidades Autónomas.

La mayoría silenciosa y paciente nos manifestaremos el día 28 de mayo y lo haremos emitiendo nuestro voto pensando en el centro.