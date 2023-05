Elecciones y nacionalismo destructor catalán y vasco

Hay un dato que se desprende de las elecciones del domingo pasado: el racismo catalán supremacista contra el resto de los españoles ha sufrido un retroceso mientras que el vasco ha aumentado, pero con matices. Este tema me llama mucho la atención ya que estimo que en España hay dos fascismos-nazismos más peligrosos que ese que se le endosa a Vox. Son los fundamentalismos catalán y vasco. De ambos tenemos pruebas de sobra, hechos. El nacionalismo fascista y separatista de estos dos núcleos de población hispana se pone de manifiesto en las persecuciones de todo tipo que sufren las personas que decidan emplear la lengua más oficial del Estado español. Estamos asistiendo a cómo unos territorios con lenguas que nada significan a nivel mundial, obstruyen, castigan y consideran enemigos y seres inferiores a quienes hablan castellano que sí es lengua universal.

El hecho de pretender imponer lenguas históricas y muy respetables como son el catalán y el vasco, pero con esas formas tan repulsivas y opresoras, demuestra algo evidente: el miedo a la libertad, miedo a ser asimilados, miedo a lo que puede ser un fondo de fragilidad cultural. Miedo al mundo y a la España que un día dominó sobre ese mundo. Cierto es que debemos aprender todos de las virtudes de catalanes y vascos no fundamentalistas y cierto es que hay que apartar de nuestra historia a los cobardes que impiden a los demás expresarse y ser como deseen ser. Se trata de cobardes que para sentirse relevantes precisan aplastar a los demás.

El balance electoral en Cataluña puede resumirse así: el PSC ha sido el partido más votado en el conjunto de Cataluña, logrando conservar sus feudos tradicionales del área metropolitana de Barcelona y ganar en tres de las cuatro capitales de provincia, pero sin conseguir la victoria en la capital catalana. ERC retrocede en casi todos los frentes, mientras que JxCat salvó los platos gracias al triunfo de Xavier Trias en Barcelona.

Si es que confiamos en la moderación nacionalista de un PSC que lo mismo está en Pinto que en Valdemoro, podemos decir que, en este caso, el fascismo nacionalista catalán ha bajado enteros, si bien siempre hay que tener en cuenta que estábamos ante elecciones locales, no autonómicas. Vamos a quedarnos, sin embargo, con la idea de que hay ya bastantes catalanes interesados en que España no vuelva a una guerra civil a causa de separatismos emocionales.

Hay otro dato más interesante aún que frena el fascismo nacionalista catalán: ni la Comunidad de Valencia ni la Comunidad de Baleares se han plegado al “imperialismo” provinciano catalán. Els Països Catalans han decidido ser ellos mismos y no una prolongación de los colonizadores catalanes. Juntos, pero no revueltos. El PP se ha hecho con las dos autonomías que la ortodoxia catalana estima que son una prolongación de su territorio y mentalidad.

Mucho más preocupante para los que queremos una España unida en su indudable pluralidad es la situación vasca. El PNV ha vuelto a ganar las elecciones locales y forales en Euskadi, pero ha perdido representación en las Juntas Generales y capitales de la comunidad, mientras EH Bildu ha crecido hasta vencer en Gipuzkoa y colocarse como primera fuerza en el disputado Ayuntamiento de Vitoria, en el que ha logrado un triunfo histórico y la formación jeltzale o peneuvista ha caído hasta el cuarto puesto.

Eso significa que la cuestión de si van o no etarras en las listas de Bildu a miles de vascos no sólo no les preocupa sino que les agrada y que es posible que en el futuro Euskadi esté en manos del racismo fascista vasco. Y todo lo anterior -temas catalán y vasco- supone que allí el deseo de no estar unidos al resto de España es lo principal, por lo que el duelo PSOE-PP pasa a un segundo plano, si bien no es así de simple. El PP ha subido en Cataluña y Vox ha multiplicado por casi 50 su presencia en el mapa municipal catalán y ha logrado entrar en todas las capitales de provincia de Cataluña, con dos concejales en Barcelona, uno en Girona, dos en Lleida y tres en Tarragona. En total, ha superado los 120 representantes municipales (5% de los votos, 150.000). Y ambos partidos también han subido en Euskadi, el PP ha superado en apoyo popular al PNV en algunos lugares y Vox casi triplica los votos recibidos en Vitoria al pasar de 1.704 hace cuatro años a 4.194 hoy.