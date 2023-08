Ellas, contra todos los tópicos

En pleno verano, España entera ha estado pendiente de un partido de fútbol de relevancia planetaria protagonizado por mujeres españolas e inglesas. ¿Qué hubiera dicho Cervantes, que escribió La española inglesa en los albores de nuestro dorado siglo XVII, cuando tanto aquí como en Inglaterra importaban tan poco las mujeres, más allá de su sempiterno papel de musas? Ya no podremos saberlo, pero sí estamos al tanto del devenir de esta sociedad que nos toca en la que se abre desde hoy otra caja de pandora más. Las chicas de nuestra Selección de Fútbol Femenino acaban de abrir la puerta de un futuro que acaba de convertirse en presente, naturalizando un sueño que hace solo un par de décadas nos hubiera parecido irrealizable.

Lo que supone esta victoria para la verdadera igualdad entre hombres y mujeres está aún por concretarse, pero está clarísimo que, en su condición de hecho palpable, pragmático, indiscutible, tiene muchísima más potencia que todos esos símbolos inútiles y tantas veces contraproducentes que siempre consisten en una especie de provocación que ya no provoca a nadie y que, en cambio, terminan por incurrir doblemente en el tópico. Saben a lo que me refiero. Y lo que más me alegra es que nuestras mujeres de la Selección hayan convertido a España en campeona haciendo las cosas como han preferido ellas y no tomando como referencia ninguna comparación con sus compañeros, es decir, cometiendo menos faltas, ostentando un juego más limpio, evitando los gestos obscenos y celebrando el triunfo con la límpida dignidad que a un deportista de élite se le presupone. Punto y aparte que, por hoy, es también punto y final.