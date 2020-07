¿Empieza la agonía de España?

He esperado un poco antes de opinar sobre los recientes comicios, me interesaba observar las reacciones. Los mensajes que más me han proyectado los medios en relación con las elecciones en Euskadi y Galicia han sido la victoria del “moderado” PNV y del PSOE en el primer caso -para que vuelvan a pactar, si lo hacen- y la alegría por el triunfo abrumador del PP y el hundimiento total de Podemos en Galicia. Sin embargo, lo que más me preocupa a mí como aspirante a tener una patria en paz, potencia mundial y líder, al menos, del mundo de habla hispana, así como con vistas a que las generaciones venideras vivan en paz, son otros datos. Por favor, les invito a leerlos:

1. El BNG se ha impuesto a los socialistas en 189 de los 313 concellos gallegos. El partido nacionalista se ha impuesto al PSdeG en 27 de las 30 ciudades más pobladas de la región (El Confidencial).

2. El voto joven impulsa el éxito electoral del BNG, que vuelve a ser la primera fuerza entre los menores de 25 años con un discurso que prioriza las demandas sociales a la autodeterminación (El País).

3. Los votos perdidos por Unidas Podemos fueron casi en bloque a EH Bildu y BNG. Tanto EH Bildu como el BNG reconocen que su ascenso debe mucho al electorado de menos edad, atraído por los planteamientos ecologistas y de los nuevos retos laborales y sociales. Ni el supuesto efecto arrastre de Pedro Sánchez ni la aprobación del Ingreso Mínimo Vital ni el «escudo social» contra la crisis sanitaria han tenido reflejo en las urnas. Los socialistas no se olvidan asimismo de la alta abstención, señalan que es muy amplia entre sus votantes vascos y gallegos, ni del impacto de la gestión de la pandemia, siempre mejor valorada con la administración más próxima que la desarrollada por el Gobierno central. Los socialistas ven con preocupación que ese escenario se reproduzca en las elecciones catalanas (Ramón Gorriarán, en Ideal).

Es de suma urgencia que los poderes estatales españoles de todo tipo -banqueros, grandes empresarios, políticos...- se pongan las pilas y, con el apoyo ciudadano, se lleve a cabo el “milagro español”, en lo socioeconómico y en la vertebración de una nación sobre principios a la vez plurales y esenciales, asumidos por todos. Si no, tal vez yo ya no viva para verlo, pero los sufragios del futuro serán los de un sector más o menos joven que vota lleno de encabronamiento y de malestar muy profundo. En efecto, esto es sobre todo asunto nuestro, la UE echará una mano que habrá que besar con creces -devolviendo lo prestado- pero el problema es nuestro y si triunfamos deberíamos refregar nuestro triunfo por la cara de la Europa calvinista y por la otra, por la conversa desde el comunismo al capitalismo, que es la peor.

Urge subir el nivel de vida de los españoles y sobre todo que los jóvenes vean un presente y un futuro prometedor para sus vidas y sus bolsillos. No es normal que Podemos se quede sin escaño alguno en Galicia, eso demuestra que el voto joven actual es un voto golondrina de escasa relación con ideologías, es una tendencia mundial que ya sufrió Obama en EE.UU.

No quiero ni imaginar una España con una Cataluña igual o peor que la actual, una Euskadi con Bildu unida al PNV -se han dado alianzas entre JxCat, ERC y CUP en Cataluña- y un BNG más crecido aún en Galicia. Todas estas siglas exigen la soberanía de sus comunidades autónomas. ¿Podría llegar una situación así? Ya la tenemos en un tercio de las comunidades que acabo de citar. De manera que, si queremos seguir jugando con fuego, adelante, porque las pamplinas de Vox por el momento no las quieren ni en pintura esos territorios llenos de gente frustrada por no tener esperanzas sólidas para sus vidas y a la vez adoctrinadas en el nacionalismo más cainita y autodestructivo que no les interesa ni a ellos ni al resto de españoles porque supondría otra agonía de España que cualquiera sabe cómo se presentaría.