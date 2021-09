Empresarios con muchas leyes y poco juicio

Leía en nuestro diario, en El Correo de Andalucía, como los ERTEs siguen prorrogándose y como, poco a poco, la situación de inestabilidad laboral también lo hace. Pero la cosa no va a mejor en otros órdenes de ese futuro cercano laboral que tenemos y hasta la jubilación la quieren “echar atrás” unos añitos...

Imagínese: si ya es complicado para una persona con 65 años poder llegar a esa edad y jubilarse pues dígale que tiene que estar 10 años más, una década más, en su puesto de trabajo –si el empresario lo quiere, claro-, incrementando la cotización y poder dejar algo para esa pensión que tanto se busca y que cada vez está menos clara. Lo único que faltaba era trabajar hasta los 75 años y luego que no garanticen la misma.

Permítanme que les haga un cálculo matemático: si la esperanza de vida en España es de 82 años y se trabaja hasta los 75, por la operación menos optimista, la persona estaría cobrando del estado unos 7 años...¡7 años! En el mejor de los casos algunos años más, tras una vida de esfuerzo. Pero parece un poco desmedido y desequilibrado que después de una vida de sacrificio y trabajo todo se quede reducido a eso. ¿No les parece?

Pienso que se debería reestructurar todo lo que es el sistema de pensiones, garantizar al trabajador el cobro, y que no sea un argumento de votos como el famoso cuento del lobo que siempre parece que se echa mano del mismo para cuando en época de elecciones conviene sacarlo y decir: “Vota a este que dice que mantendrá las pensiones”, “Como entre fulanito quitan las pensiones” y el pensionista o el que está al borde ella siempre con el “¡ay!”. ¡Basta ya!

Pero lo cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol y un gobierno de descerebrados -presentes, pasados o futuros- siempre lo tienen como recurso y algunos hasta se atreve a verle el lado positivo...

Cotizar 37 años en los tiempos que corren es casi un milagro, quién más o quién menos ha tenido periodo de desempleo y, con la pandemia, de EREs o ERTES; para colmo el tiempo pasa y la edad no perdona, las empresas buscan gente joven pero también buscan experiencia, experiencia que no tienen los jóvenes y juventud que no tienen los expertos... ¿En qué quedamos? La edad no debería ser un motivo discriminatorio y que la labor no esté condenada.

Igualmente encontramos a “empresarios” (entre comillas) de los que prometen mucho –a la hora de fichar al personal- y luego no cumplen con nada. El discurso se lo saben al dedillo, son “encantadores de serpientes” –como lo llama un amigo mío- y cuando se comienza a trabajar se ve que todo era un blufff, una mentira adornada con bonitas palabras y pocos gestos o acciones. Vienen a dar cada vez más trabajo al empleado, las exigencias, las contradicciones de la arbitrariedad de quién no sabe y por no saber no sabe ni mandar y, lo peor: los pagos.

¿Quién no ha sufrido los típicos retrasos en el pago de la nómina? Bien, una vez tiene una pase, hasta dos, pero no un continuo. Si el empresario no paga en su fecha debe pagar luego un recargo en la nómina como contraprestación, así está estipulado.

Es curioso pues cuando se reclama el pago sueltan sus leyes: “Si te vamos a pagar... Siempre pagamos” pero el banco no mira retrasos ni buenas palabras, entre el 1 y el 3 de cada mes todo el mundo pasa los recibos y no entienden de retrasos máxime cuando se pueden ir a 10 días fuera de plazo o que se apunte alguna nómina en la barra de nieve.

Eso si... Luego no se puede reclamar pues son los ofendiditos, los que encima te hacen un favor o los que tienen a los trabajadores cobrando un ERTE y en su puesto de “tapadillo”... Son los aspirantes a empresarios que más les pega el ilusionismo que el mundo empresarial pero...

Un amigo estuvo en un taller, trabajando doce horas diarias, “sacando coches como si no hubiera un mañana” y “cobraba tarde y mal”. Me decía tras despedirse: “tres meses sin cobrar, todo promesas para que siguiera trabajando y al final en mi caso ni un duro y la poca consideración de saber que no pagan y ni interesarse, como si te hicieran un favor”.

Otro amigo, dedicado al ramo de la restauración me decía: “trabajando 14 horas diarias por 800 euros y encima pagando cuando quieren con el bar lleno a diario. Le preguntabas por el cobro y siempre lo mismo: “la cosa está fatal, a ver si puedo la semana que viene” y él era el primero en cobrar su parte. Me acabé yendo”.

Podría seguir hablándoles de ejemplos pero los de “arriba”–llamada a los que gobiernan- igual que se interesan por la edad de la jubilación, el ahorrarse pagar 10 años a esos trabajadores de pensión y que estén una década más aportando (matando dos pájaros de un tiro) también se deberían interesar por empresas fantasmas y “empresarios” sinvergüenzas o tan fantasmas o más que los que me dedico yo a investigar en mis ratos libres. Siempre digo que cuando los cacen se les caerá el poco juicio que tienen pero, mientras tanto, se aprovechan. Así nos va.