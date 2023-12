Empresarios, ojo con el Cambio Climático

Ante tanta evidencia científica, me cuesta mucho entender como no terminamos de reaccionar ante el Cambio Climático, teniendo en cuenta que nos afecta a todos y a todos los aspectos de nuestra vida, aunque es verdad que no afecta a todos los habitantes del planeta de la misma manera.

A este propósito hago una premisa: si tomamos en consideración Europa, tenemos que constatar que las consecuencias no serán las mismas para esa parte considerada continental y para esta otra de la cuenca mediterránea donde está Andalucía. Los climatólogos prevén que ésta última sufrirá un aumento de temperatura considerable, más acentuado que en el resto y, al mismo tiempo, tendrá que soportar alteraciones en lo que respecta a las precipitaciones, presagiando consecuencias nefastas para la agricultura y la pesca. Limitarse a pensar en medidas para atenuar estos impactos directos, sin tener en cuenta una visión más amplia del problema, es un grave error.

Pero vayamos por parte, mirando el mapa mundial nos damos cuenta de que Europa –como continente por derecho propio– representa una cierta anomalía. Utilizando los criterios de delimitación continental que se aplican a todos los demás, no deberíamos existir: somos en realidad sólo un pequeño apéndice de Asia. Sin embargo, seguimos sintiéndonos como un continente aparte, ¡el viejo continente!

¿Qué nos diferencia del resto? Pues yo creo que una cierta unidad cultural y religiosa, incluso fisionómica, y un sentido de unidad en la diversidad. Poco se profundiza en las razones de esta unidad europea, que sin duda no tiene sus raíces en el aislamiento físico de su propio territorio. Montesquieu lo hizo en un aspecto que hoy traigo a colación: vio la identidad europea como un producto de la excepción climática que nos había bendecido desde el final de la última glaciación, hace unos diez mil años, cuando comenzó la revolución agrícola. Si, como parece, en esto tenía razón, significa que el clima de Europa ha desempeñado un papel decisivo en la forja de nuestra identidad y la definición de nuestros intereses.

Ahora este clima está cambiando; el suave y estabilizador anticiclón de las Azores, aparece cada vez menos sobre la Europa mediterránea y es desbancado por los anticiclones africanos que nos invaden con cada vez más fuerza. En la práctica, empezamos a compartir un cierto tipo de clima con los países de la orilla sur del Mediterráneo, mientras que al norte de los Alpes crecen otros cambios que separan el clima centroeuropeo del nuestro.

En la práctica, para España, in en particular para Andalucía, significa que nuestra identidad europea comienza a superponerse con una comunión de intereses con quienes comparten el anticiclón africano, mientras nos distanciamos de otras perspectivas.

No es sólo una cuestión de vientos y lluvias, ni siquiera una cuestión antropológica erudita: esto también deriva en una cuestión de economía, comercio y geopolítica. Por ejemplo, con el calentamiento del Ártico y la reducción de los hielos, se están liberando rutas comerciales marítimas polares -los míticos pasos del noreste y del noroeste- que amenazan privar a nuestros puertos de mucho tráfico.

Si no afrontamos todo esto a tiempo corremos el riesgo de dividir la integración europea en dos grupos con intereses divergentes. Y no es un futuro de ciencia ficción: en el mapa, la frontera de una cierta incomprensión ante las migraciones coincide casi a la perfección con las regiones en las que se detienen las incursiones de los anticiclones africanos.

En resumen, estamos avanzando hacia una nueva estructura mediterránea y africana separada de lo que hasta ahora era el negocio principal de esa única identidad económica y geopolítica europea.

Estaríamos locos si no comenzáramos a afrontar el problema del Cambio Climático desde muchos otros puntos de vistas, porque hay factores negativos, pero también oportunidades; y hacerlo sin perder la identidad y la solidaridad europeas, por el hecho de entrar también en un nuevo club, que además es un área natural de desarrollo conjunto y constructivo para nuestras empresas.

Sabemos que España, por su situación geográfica estratégica, puede compartir estos dos polos de intereses que creará el Cambio Climático poniéndolos en la situación de competir y chocar; sin embargo, nosotros podríamos convertirnos en cemento de unión y ser árbitros de este nuevo partido. Visto que los políticos no lo hacen, al menos los empresarios no tendrían que perder la oportunidad de contemplar en sus estrategias todos los aspectos que trae consigo el Cambio Climático. Nos jugamos mucho.