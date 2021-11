En Andalucía se vive peor que en el resto de España (o casi)

Imagine que, un día de estos, comenzase la columna que escribo a diario (esta que lee usted en este momento) diciendo que en Andalucía se vive de pena, que la calidad de vida de los andaluces está entre las tres peores de España. Algunos pensarían que un indio de la India (no, no soy apache ni sioux, soy un indio de la India, de los que se colocan turbantes y tienen barba cerrada), pensarían, decía, que no debería juzgar algo tan serio como el modo de vida de un pueblo entero y que debería dedicarme a jugar con elefantes. Y tendría algo de razón al pensar eso. Sin embargo, si es el Instituto Nacional de Estadística (INE) el que anuncia que, utilizando herramientas adecuadas para medir el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), ha determinado que Andalucía no es, ni mucho menos, el mejor sitio para vivir de España, la cosa se pondría seria. Si el INE emite un informe, ya ni elefantes ni indios de la india, ni gaitas.

Los parámetros que ha utilizado el INE han sido los siguientes: condiciones materiales de vida, trabajo, educación, salud, entorno y medioambiente, ocio, seguridad física y personal, gobernanza y derechos básicos y, por último, experiencia general de la vida. Así que no está mal. Los resultados deben ser respetados y asimilados.

Las Comunidades Autónomas premiadas con los puestos de cola son Andalucía, Canarias y la Región de Murcia. Además, Ceuta y Melilla, las dos Ciudades Autónomas, se unen en este dudoso honor de estar a la cabeza de una vida regular tirando a mala. Los datos son de 2020.

No hay que olvidar que andaluces hay muchos. En ciudades como Sevilla, Málaga o Jaén. Pero, también, en zonas rurales muy despobladas. Pero, también, en los extrarradios de esas mismas ciudades. Muchos andaluces viven bien. Muchos andaluces viven regular tirando a fatal. Y la media coloca a Andalucía a la cola de un tren que siempre dejó el vagón andaluz en la parte trasera.

¿Cómo vive usted? ¿Cree que esto es una invención de algún majadero que odia a los andaluces? ¿Vive usted seguro en su ciudad o tiene miedo si se da un paseo por algún barrio en concreto? ¿Qué le parece la educación que reciben sus hijos; trata usted de escapar de la enseñanza pública; conoce algún chico o chica que haya fracasado en el colegio? ¿Mira usted con envidia a otros ciudadanos que viven en Cantabria, Navarra o el País Vasco? Pregunten y contesten.

Ustedes creen que los indios vivimos (casi todos) mal o muy fatal. ¿Hace cuánto que no se dan una vueltecita por las 3.000 viviendas o por el Vacie? Tal vez no nos diferenciamos tanto. Elefantes en un sitio, cabras en el otro...