En Andalucía también tuvimos beso machista

Creo que poco tuvo que ver con el de Australia en el reciente mundial femenino de fútbol ganado por España. Pero recuerden que en Andalucía tuvimos nuestro beso machista, éste ya probado y condenado con toda justicia, el de Rubiales por ahora es una creación mediática y política que enfrenta a la RFEF con otros colectivos y, si llega a la Justicia, tendrá que ser ella la que se pronuncie definitivamente, no nosotros ni los medios porque si tomamos esa costumbre entramos en la entropía más aún de la que ya sufrimos en el mundo político. Yo podría decir que si Sánchez o Feijóo llegan a un acuerdo con Junts estarán besando en la boca a Puigdemont, un señor que ha podido provocar una guerra civil en España. En esa línea terminaríamos por destrozarnos unos a otros mucho más de lo que ya lo hemos hecho.

A finales de 2016 la entonces líder en Andalucía de Podemos, Teresa Rodríguez, hoy al frente del diminuto partido Adelante Andalucía, se vio asaltada en una sede empresarial por un señor amante del alcohol, el empresario Manuel Muñoz Medina, director general de la empresa de muebles Guadarte. Fue una agresión político-sexista. El diario Público la narraba así: “La situación se dio el pasado día 20 [de diciembre] durante la visita de la secretaria general de Podemos Andalucía a la Cámara de Comercio de Sevilla. Tras ser invitada por el presidente de la institución a su despacho, Rodríguez se disponía a marcharse del lugar cuando se encontró a dos hombres en la puerta. «Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio», escribió entonces Rodríguez, que denunció que sólo una trabajadora se sintió escandalizada por la actitud del empresario y preguntó si se conocían. Rodríguez confirmó entonces que no se habían visto en la vida”.

«Aun así -sigue diciendo Público- el señor que me había amordazado, empujado, y dado un 'beso fingido' en la boca, lejos de disculparse comentó: 'Claro que la conozco, estoy harto de verla en la tele'«, prosigue la diputada andaluza en cuenta personal de Facebook: «En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar “¿y usted quién es?”.

La agresión fue llevada a los tribunales y en 2019 El Mundo recogía por medio de la periodista Teresa López Pavón: “Condenado por abuso sexual el empresario que simuló besar a la diputada de Podemos Teresa Rodríguez. Manuel Muñoz Medina tendrá que pagar una multa de 13.800 euros y deberá indemnizar a la parlamentaria andaluza con 2.500 euros”. La sentencia dio absoluta credibilidad al testimonio de la parlamentaria y no aceptó como atenuantes de la conducta del acusado ni las disculpas por el empresario expresadas en los días posteriores a lo sucedido ni tampoco el hecho de que pudiera haber actuado bajo los efectos del alcohol.

Conclusiones. Una. Es verdad lo que dice el feminismo. Cuántos episodios similares o peores que éste habrán sucedido y suceden en el interior de las actividades laborales. Por eso y por otras muchas causas el movimiento feminista es necesario aunque me vea en la obligación de criticar sus tendencias reaccionarias, que no revolucionarias, que llevan a la separación mujer-hombre. Dos. Espero que estas conductas no proliferen en el sentido contrario. La película Acoso, protagonizada por Michael Douglas y Demi Moore, narra un caso de fiero acoso femenino. Evitemos la ley del péndulo, si es posible, porque en el fututo serán las mujeres quienes ocupen casi todos los puestos influyentes y de poder. Tres. En este caso ya podemos hablar de culpable acosador y malnacido. La Justicia falló, podemos llamar machista o feminista al juez, podemos estar o no de acuerdo con su sentencia, pero es el sistema que nos hemos dado para no matarnos a golpes o a tiros ni llevar a término un pseudoperiodismo vergonzoso.