En Casa de los Heredia

El flamenco tiene mucho que ver con las ventas de carretera y las antiguas posadas de caminos. Existe abundante documentación sobre ello. En Jerez de la Frontera, por ejemplo, no se entendería el cante sin esas ventas o tabancos donde se buscaban la vida los gitanos de Santiago, San Miguel, la Albarizuela o la Plazuela, como nos dejaron dicho Tío Borrico, El Sordera y otros astros artistas que salían de noche a buscar con lo que poder poner a hervir la olla el día siguiente. En Sevilla existió hasta hace poco la célebre Venta Vega, en la carretera de Cádiz, donde tuve el privilegio de estar en un cuarto con cantaores como el Niño de Fregenal, el Gordito de Triana, Joaquín de Utrera, Cepero de Cantillana o el guitarrista Antonio Sanlúcar. Hace unos días he descubierto en La Pilarica, una urbanización de la Puebla del Río, al borde de la carretera de Isla Mayor, Los Heredia, una nueva venta de carretera regentada por un simpático y competente matrimonio gitano, Antonio Heredia Cortés y María Jesús Cortés, él sevillano de la Rinconada y ella extremeña y sembrá de arte.

Tienen un restaurante precioso con sabor antiguo y un cocinero excelente, que cuida los platos con esmero. Con una carta, además, que ya la quisieran muchos restaurantes de postín. Pero lo mejor es que llegas y esta familia consigue que te sientas como en tu casa. Tiene mucha gracia un hijo del matrimonio, Antonio Heredia Cortés, un vendedor nato, como sus padres, que se han dedicado siempre a la venta. Conocen muy bien el arte de vender y de tratar a las personas para que se sientan como en casa. No es una venta flamenca, ni mucho menos un tablao, pero ya se han echado ratitos de arte en el local. Se echan de menos locales así, de sabor, con calor familiar, donde te sientas a gusto. Un bar no tiene por qué ser un lugar serio e incómodo, ni una copia de tu casa. Los Heredia es un local nuevo entre la Puebla del Río y la Cañada de los Pájaros, a sólo dos kilómetros del pueblo. Quieren que haya un poco de flamenco, que se echen ratos de arte, y puede resultar. Pero haya o no flamenco, se cante o no, el lugar merece ser conocido por la ilusión de esta buena familia andaluza.