En Coria del Río la regeneración de barriadas desfavorecidas es objetivo prioritario

Se nota mucho la fecha del día 28, sea a nivel nacional, autonómico o municipal. Los ayuntamientos se ponen las pilas para poder cumplir con las promesas que hicieron semanas atrás o aquellas que se escucharan los próximos días. En este Mirador de hoy jueves les quiero contar como el ayuntamiento de Utrera lleva desde hace bastante tiempo con la regeneración de barrios marginales de esa manera el problema desaparezca y para ello, ha acometido el derribo de cuatro infraviviendas tras la adquisición de estas, en el marco de sus planes para la regeneración de las barriadas de El Pozo y El Limonar, como les decía, barriadas que tienen que solucionar los graves problemas que se producen. Para ello, el consistorio ha aumentado la presencia policial, ha celebrado actividades lúdicas en diferentes épocas del año y, en los próximos meses, comenzará a ejecutar una inversión cercana a los dos millones y medio de euros para transformar estas dos zonas en lugares donde los corianos puedan hacer su día a día independientemente del barrio en el que residan. Respecto a la inversión de 2.475.000€, se ejecutará dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Coria del Río y estará cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En esta obra, destaca la creación en la barriada de El Limonar de pistas deportivas, zonas de juegos infantiles y huertos urbanos; mientras que en la zona de El Lucero y El Pozo se contempla la construcción de una pista de skate para patinar, la apertura al tráfico de la calle Virgen de la Salud para acceder al Polígono Industrial La Estrella y la renovación de todo el recinto donde se ubica semanalmente el mercadillo para convertirlo en un espacio multiusos municipal donde la sombra y los espacios verdes cobren protagonismo. Dentro de un tiempo no muy lejano los Corianos verán cómo cambia la fisonomía del municipio y para ello desde el ayuntamiento se entregan en cuerpo y alma ante la iniciativa. Hace unos días el propio alcalde de Coria manifestaba:” vamos a llevar a cabo una regeneración integral en el entorno de estas zonas y vamos a conseguir que sean barrios donde todos los corianos quieran venir y donde los vecinos que residen en estas calles puedan disfrutar de una vida en paz y tranquilidad, como el resto de corianos”. Suena a campaña electoral, pero les puedo garantizar que no lo es, y que se trabaja desde hace un tiempo en esta regeneración. Es algo que demanda el municipio desde años y por fin llego el momento de hacer que todo ello sea una realidad. Suerte y que no pare aquí la cosa, una ciudad mas habitable es el deseo de los habitantes de esta localidad en las orillas del rio y de la mayoría pueblos de nuestra provincia.