En dos domingos, las urnas

En dos domingos, todos a votar. Tampoco hay que demonizar al que no ejerce este derecho, porque el ciudadano tiene muchos derechos que se le niegan. Por ejemplo, el del transporte público. Vivo en el campo, en una urbanización, pago los mismos impuestos que el que vive en el pueblo, aunque no tengo servicios públicos, sólo el de tener un sitio donde dejar la basura, para lo que tengo que andar dos kilómetros, uno de ida y otro de vuelta. Hay un autobús que pasa a un kilómetro de casa, el de Sevilla-Isla Mayor, pero no tiene parada. O sea, que si quiero ir a votar tengo que gastarme 30 euros en un taxi o pedirle a un vecino que me lleve y me traiga de vuelta a casa. Iré a votar, claro, pero que conste que lo haré cabreado e indignado. Votaré en blanco, porque ya no tengo partido al que votar. Votar en blanco quiere decir que no le voy a dar mi confianza a ningún candidato, entre otras razones, porque no los conozco. No vienen a la urbanización, como tampoco vienen el camión de la basura, el cartero o el autobús de línea. Me cobran casi cien euros al año por tener una taquilla en Correos en la que no cabría una barra de pan. Están haciendo un carril para los ciclistas, pero no puedo coger un autobús a un kilómetro de casa, que me lleve al pueblo para ir al médico o al supermercado. Soy lo que llamamos un ciudadano de segunda, pero que paga los mismos impuestos que uno de primera. No sé si vendrá algún candidato a la urbanización a decirnos qué puede hacer por nosotros. No lo creo, sinceramente, porque hay más gatos que vecinos y los gatos no votan. Iré a votar, por supuesto, pero indignado. Sobre todo porque, como vivo en el campo, veo mucho la tele y estoy bien informado de cómo va el país. ¿Quién tiene ganas de ir a votar con esta clase política que tenemos? Sabiendo, por ejemplo, que hay terroristas con delitos de sangre que van en las listas de un partido político “democrático”, según la ministra Irene Montero, de cuyo nombre no quiero acordarme. Votaré, pero tapándome la nariz.