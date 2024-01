En el Bajo Guadalquivir siguen esperando ayudas. La Junta hace oídos sordos

Han pasado mas de tres meses y los agricultores de la zona del Bajo Guadalquivir recuerdan los efectos de la Borrasca Bernard, vientos que superaron los más de cien kilómetros por hora y otras adversidades que arrasaron con buena parte de cosecha, plásticos y el arranque de plantas de flor cortada. El gobierno ayudo a localidades como Chipiona y otras de la provincia de Cádiz , además en ese primer paquete se contó con la localidad sevillana de Lebrija. La cosa no que así, alcaldes de esa zona de la provincia con el aval de los agricultores afectados se han reunido esta semana en Las Cabezas de San Juan .No solo afecto la borrasca a la Flor cortada se vieron perjudicadas, pasan por alto a otros muchos cultivos en invernaderos, como el tomate y el pimiento en zonas como Los Palacios, Las Cabezas y otras localidades, y a otros cultivos que no están bajo plástico pero que también merecen esas ayudas. Recordemos que esos días se vieron afectados muchos pueblos y que el temporal que arrasó una gran parte de España en el mes de octubre y que, en particular causó daños más severos en la franja de municipios como Marchena, Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas, Lebrija y salpicando también otras localidades colindantes. La Agencia Estatal de Meteorología, informo de esos municipios sufrieron fuertes vientos que sobrepasaron los 100 kilómetros hora y ello provocó daños de diversa índole en las infraestructuras urbanas, pero, muy especialmente, en la agricultura, ya que arrasó por completo cientos de hectáreas de invernaderos con distintos cultivos y en distintos municipios, y zonas de árboles frutales que se vieron gravemente afectadas por esos fuertes vientos, con muchísimos árboles arrancados por completo. Y a estas alturas de la película, el cabreo sigue y sube el tono como bien contaba el regidor de Los Palacios haciéndose eco de lo ocurrido hace años y con el granizo como protagonista: en mayo de 2023, tras la intensa granizada que sufrió el término municipal de Los Palacios y Villafranca, Inmaculada Nieto mantuvo reuniones con todas las cooperativas palaciegas, y la propia Junta de Andalucía nos instó a que evaluásemos los daños. Más de 500 agricultores afectados que rellenaron sus correspondientes formularios, con invernaderos completamente arrasados, con los plásticos hundidos, con los cables de acero partidos, el hormigón...durante varias semanas se hizo un gran trabajo por parte de todas las cooperativas y desde el propio Ayuntamiento, canalizando esa información a través de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Utrera, para luego encontrarnos, sorprendentemente, con ninguna respuesta. ¿Qué es lo que pasara en esta segunda reivindicación del campo del Bajo Guadalquivir, llegaran las ayudas o se quedara en el olvido como la granizada del año 2023? Lo tienen duro, pero saben manifestarse y hacer ruido, con toda la razón , algo que a la Junta no le interesa mucho en este momento. Suerte, compañero, y conseguir lo que prometen esta clase política que salió de las urnas y que muchos están empezando que su voto fue una equivocación, por este y muchos mas motivos que ocurren en nuestra Comunidad. No se van a quedar brazos cruzados. Vamos a movilizar lo que tengamos que movilizar porque en estos momentos la indignación de los agricultores de la comarca es enorme, ya que lo peor que puede sufrir una persona en una situación así, es la discriminación como la que está aplicando la Junta y sin ningún tipo de justificación.