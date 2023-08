En España es todo un melodrama

Ya dejé claro lo que pienso de Luis Rubiales y de mi asombro de que un sujeto como él sea nada menos que presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por muy buena que fuera su gestión deportiva, que esto parece innegable. Pero que al final haya salido como ha salido, es algo propio de la España melodramática. El feminismo ha ido a por él por un pico o beso robado a una jugadora de la Selección Española de Fútbol Femenino, Jenni Hermoso, quien tras el partido se abrazó efusivamente a Rubiales y hasta lo levantó a pulso, como se ve claramente en un vídeo. Luego llegó el beso, un pico, parece ser que espontáneo, aunque Rubiales dijera que fue consentido, o sea, que le pidió permiso, algo que niega la jugadora. En el mismo vídeo se ve que Rubiales le dice algo a Hermoso un segundo antes del beso. Se produce y a ella no pareció importarle mucho, quizá porque fue cosa de dos personas que se llevaban bien y entre las que había bastante complicidad. Incluso bromearon en el vestuario con casarse en Ibiza. El beso hubiera quedado en una anécdota si no hubiese entrado en acción el feminismo patrio, que vio una oportunidad inmejorable de tener el protagonismo que está teniendo en esta lamentable historia.

De no darle Jenni la menor importancia al pico, la propia jugadora dice ahora que “me sentí vulnerable y agredida”. En la Cope no dijo eso, sino que se rió y lo dejó en algo anecdótico. En ningún momento manifestó que se hubiese sentido violentada o agredida sexualmente. Es que no fue ni mucho menos una agresión sexual, como lo quieren vender ahora para machacar a Rubiales, sino algo que sucedió entre dos personas mayores de edad que no era dos desconocidos, como se ve en el vídeo. Llamar a eso “agresión sexual”, es un insulto a las mujeres que de verdad la han padecido alguna vez y que ahora ven cómo sus agresores están saliendo a la calle por una ley fallida del Gobierno. Está claro que llamaron a la jugadora para que acusara a Rubiales de agresor sexual y por eso estamos viendo un espectáculo tan lamentable, propio de la España autodestructiva. Lo que podía haber sido una gran fiesta del deporte, por la gesta de un grupo de mujeres futbolistas que habían hecho historia, se ha convertido en una cacería contra el dirigente deportivo, contra el hombre en general, promovida por el feminismo patrio y los políticos que lo organizan y defienden. Tendrá que hablar la Justicia, pero el daño ya está hecho. Al deporte.