En la muerte del maestro. Don Miguel Fernández de los Ronderos

Ha sido una semana dura, por el fallecimiento de uno de mis maestros (no sé me ocurre una palabra más fecunda), –D. Miguel Fernández de los Ronderos- que no fue precisamente uno más de ellos.

Asistir al adiós de alguien a quien veneraste, es orfandad.

Rememorar tus travesuras de otrora, se enlaza con el encuentro en el vacuo Tanatorio de quienes fueron tus compañeros de entonces, con quienes aún compites, creyéndote menos cano, cuando el espejo y la próstata -como el algodón-, no engañan.

Y qué manía miarma la de nombrar los lugares hacia los que caminan los cuerpos como SE 30 o SE 40, en lugar de mejorar el callejero con la evocación en las despedidas de Heródoto o Séneca... “Cogito ergo sum”.

D. Miguel fue un ser humano en el más amplio sentido de la palabra. Cultísimo sin aspavientos, nos regalaba crónicas de Mozart y su síndrome de Tourette que buscábamos en el último recuadro del periódico diario, junto a la hazaña de algún torero y, por supuesto, entre el humo del tabaco del Spala.

“Arcadio Buendía fue al castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo.

Metió la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño.”

Eso es. Aquel Colegio San Francisco de Paula, de angosto portal, que hoy permanece cerrado, ha cambiado hasta su nombre. Y esa estatua ante la que todavía nos persignamos, no será nunca –para nosotros- “santa”, sino simplemente “Sor Angela”.



D. Miguel fue uno de aquellos cíclopes. Su muerte va acentuando la nuestra, porque los ciclos empiezan enterrando a los sabios, y no mucho más tarde a los malos aprendices.

Y quiero concluir esta quinta columna, con un fuerte abrazo, a otro erudito. Javier Rubio, quien para mi será siempre el alma de aquella redacción de los años irreparables, que fuera El Mundo Andalucia. Ahora inicia otro rumbo y no tengo duda que será hacia ese horizonte borgiano, del que él, en su modestia, seguro que se borra.

La vida es un fraude, como el baúl de las ilusiones de Paul Auster. Un silogismo o ecuación de la que ignoramos sus premisas. Pero, esos baluartes de la civilización, nacida en la Europa de Thomas Mann y sublimada por Keats, Woodsworth y los románticos ingleses, son esencia de lo que aprendimos y de lo que somos. Algo que debemos a otro titán como D. Juan Manuel Infante, al que solo puedo reprochar que no llevara lápiz para perpetuar el mundo que se nos va, escapando entre los rizos infantiles...

Así pues, no encuentro mejor homenaje a D. Miguel, -sé que no se ha ido-, que el fulgor del relámpago. No hay mayor dicha que permanecer en la memoria de aquellos alumnos, entre melenas o brillantina.

Sic transit.