En la piel de Maléfica

La primera película que ví en mi vida fue “La Bella Durmiente”. Recuerdo a mi padre recogiéndome en la guardería el día que la alquiló por primera vez, y digo “primera vez” porque la peli me gustó tanto que hice que mi padre la alquilase una, y otra, y otra vez hasta que... ¡acabó regalándomela por mi cumpleaños!

Recuerdo la gracia que me hacía ver a las tres hadas madrinas, Flora, Fauna y Primavera, tan coloridas y parlanchinas, siempre volando de aquí para allá y el miedo que me daba cada vez que salía en pantalla Maléfica, “la mala” de la historia, con toda su ropa negra, sus facciones muy marcadas, portando esa extraña corona en forma de cuernos, acompañada siempre por un enorme cuervo de mirada malvada... Cuando llegaba la parte en la que Aurora se aproximaba a la rueca y se oía la voz de Maléfica diciendo: “¡Tocad el huso, tocádlo ya!”, todo acompañado por una misteriosa neblina verde, yo llamaba corriendo a mi madre, me asustaba tremendamente la escena de la maldición...

Como cambia el cuento...

Hace unos días descubrí la película “Maléfica”, interpretada por Angelina Jolie, y vinieron a mi mente tooodos esos recuerdos. Empecé a verla, no muy convencida, pero, según iba avanzando el film, más me iba interesando...

En esta versión se nos presenta a una “Maléfica” desde niña, no como una bruja, sino como un hada que defiende su bosque de las pretensiones humanas... Esta “Maléfica” en origen es buena, hasta que un día es traicionada por un humano en quien confiaba. Para ganarse el favor del rey de los hombres, el humano le corta las alas a “Maléfica”... A partir de ese momento, ella cambia y empieza a albergar en su corazón sentiemientos de tristeza y venganza.

El humano traicionero llega a Rey y tiene una niña, la princesa Aurora (ésta es la historia que ya conocíamos) y el día de su nacimiento, “Maléfica” le lanza la maldición de caer en un profundo sueño al cumplir los 16 años, tocando el huso de una rueca, pero hay una pequeña esperanza... Con un beso de verdadero amor, ella despertará (aquí ya estamos todos pensando en el príncipe, pero no).

MaleficAmorosa

¿Es esto posible? ¿Pero si Maléfica era la mala de la película? espera... ¿Y si no era tan mala...? Con el paso del tiempo, surge la amistad entre “Maléfica” y Aurora, prácticamente como si fueran madre e hija. “Maléfica” se arrepintió de su maldición, intentó deshacerla pero el poder de su ira en el momento de conjurarla fue tal que ni ella misma pudo deshacerla a través de un nuevo conjuro... En esta versión Aurora también cae en un profundo sueño pero, en esta ocasión, el beso del príncipe es inútil... Resulta ser el profundo arrepentimiento y el sincero amor que “Maléfica” le profesaba a la princesa lo que la salvan de la maldición a través de un sentido beso en la frente...

Esa escena me invitó a reflexionar... “Ahora te entiendo, Maléfica”- pensé-.

Actúa en el presente

En el fondo, nosotros no somos tan diferentes a Maléfica, porque cuando “nos cortan las alas”, no sacamos precisamente nuestra mejor versión... En ese momento de rabia, tristeza, confusión, miedo, frutración... Decimos y hacemos cosas que, en realidad, no son representativas de la esencia de nuestro corazón, y cometemos errores, errores de los que en frío, nos arrepentimos...

Pero claro, como le pasaba a “Maléfica”, no podemos viajar al pasado para enmendar nuestras “maldiciones”, únicamente podemos actuar en el presente para obtener resultados diferentes (como hizo “Maléfica” con aquel beso en la frente).