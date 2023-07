En Los Palacios continúan los problemas para ir o salir en autobús, inaudito

Es algo que, desgraciadamente, pasa en bastantes pueblos de nuestra provincia y que en algunas ya están solucionaron y en otros se parchearon para llegar a la carga con mas problemas. El Consistorio palaciego ha expresado sus quejas al Consorcio Metropolitano de Transportes por las recientes deficiencias de la línea de bus que une a la localidad sevillana con la capital hispalense y que vienen a empeorar el servicio prestado por la empresa DAMAS, como consecuencia de la reducción de los servicios en el horario de verano. Las deficiencias referidas hacen alusión a la falta de capacidad de los autobuses para el transporte de todas las personas a ciertas horas del servicio que esperan en las paradas, dejando aparte de las mismas sin poder acceder al vehículo. Estos problemas se repiten con la entrada del horario de verano, sin tener en cuenta que pesar de la finalización del curso universitario, las personas trabajadoras siguen haciendo uso de este. No son situaciones nuevas y el Consorcio debería tener un mínimo de previsión a la vista de lo que ocurre todos los años. Nunca es de recibo que dejen a gente en tierra, y peor aún con las altísimas temperaturas de las últimas semanas, así lo expresaba José Manuel Triguero, delegado de Urbanismo y a la sazón representante del ayuntamiento palaciego en el Consorcio Metropolitano de Transportes. La mayoría es gente trabajadora la que hace uso del servicio de autobús que nos une con Sevilla lo que agrava si cabe aún más las consecuencias estas deficiencias: retrasos a la hora de llegar al trabajo y dificultades en la conciliación familiar. Por su parte el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca ha exigido el inmediato refuerzo de las líneas para que estas situaciones tan desagradables, cuando menos, no vuelvan a repetirse a fin de prestar un correcto servicio a todas las personas usuarias de este transporte público en la localidad. “No vamos a consentir que se maltrate a los palaciegos que usan la línea de autobuses y nuestra función como ayuntamiento seguir fiscalizando el buen funcionamiento de las líneas de autobuses que pasan por nuestra localidad. Como respuesta a estas quejas, el Consorcio de Transportes ha obligado a la empresa DAMAS a reforzar los autobuses de las 8:00 horas (salida desde Los Palacios y Villafranca) y 13:00 horas (salida desde Sevilla), desde el lunes de esta semana. Ahora solo falta esperar que esto se cumpla, la verdad que estar a mas de cuarenta grados esperando un autobús para llegar a casa después de una jornada laboral, y cuando este llegue no haga ni la parada, o no llegue, es algo que parece mentira que ocurra en este siglo. Castilblanco de los Arroyos también presentaron hace algunas semanas problemas con los autobuses y el precio de los bonos que cambiaron sus importes sin dar ninguna explicación como manifestaba uno de nuestros lectores. Nos encontramos en una provincia que funciona muy bien para unas cosas y en las más básicas, un verdadero desastre. Cosas desgraciadas de la vida.