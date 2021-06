En marcha el nuevo poder mundial

Andan muy contentos los políticos de los siete países más poderosos del mundo capitalista occidental porque por fin han llegado a un acuerdo para gravar con un buen impuesto a los nuevos amos del mundo que se esconden tras las siglas GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). No han hecho nada extraordinario los políticos porque lo habrán consensuado con sus dueños del GAFA que hace años vienen diciendo que a ellos no les importaría pagar más impuestos. Apple tiene un accionista de referencia, el presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffet, que es a su vez accionista de Microsoft y por tanto aliado de Bill Gates. Buffet lleva mucho tiempo reivindicando no sólo más impuestos para él y los ricos sino salarios más altos para los trabajadores y más cultura económica para niños y mayores.

Los nuevos amos del mundo poseen, a su vez, amos, que son, sobre todo, los fondos de inversión BlackRock y Vanguard quienes también tienen amos: sus inversores a la cabeza de los cuales pueden estar los dueños de GAFA. Los nuevos amos del mundo representan una especie de estado paralelo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ya hace algún tiempo que desafió al sistema financiero mundial con su Proyecto Libra, dentro del campo de las ciber monedas. Zuckerberg cree que el sistema financiero estadounidense no da la talla y entonces quiere que su Facebook llegue adonde no llega EEUU, aspira a poseer más poder que su propio país.

La mayor corporación mediática del mundo se llama GAFA, miles de millones de personas están bajo el influjo de sus mensajes y se encuentran fichadas en sus ingentes bases de datos y controladas por sus algoritmos que pueden describir desde sus gustos hasta sus tendencias políticas o sexuales. Cuando sea necesario, ya se sabe que GAFA puede espiar para la NSA o la CIA, por ejemplo, a quien desee, incluso si somos sus amigos, sean altísimos o altos cargos políticos o ciudadanos sospechosos.

La política se va quedando antigua, un 15% de impuestos se paga con sumo gusto a cambio de que el poder de GAFA avance aún más. La reunión del G-7 y sus relaciones con GAFA nos va indicando algo: aquí vamos poco a poco hacia un gobierno mundial que va a exigir ya una clara alianza entre el Poder de verdad. Dice la izquierda que otro mundo es posible, claro que sí, no lo dudo, pero quien lo está construyendo es el capitalismo, no ella como pretende, ella no es más que un Pepito Grillo, ese es su papel en el mundo, y hay quienes viven muy bien de predicar el cuento, gracias al dinero que le proporciona el mundo al que desean mejorar o incluso destruir.

El Poder GAFA ya ha utilizado sus armas para dirigir votos, sirve noticias, ha desarrollado extraordinariamente la venta a domicilio, tanto, que los accidentes en carretera de los vendedores veloces en España han aumentado un 60 por ciento y en autopistas hasta un 100%, todo porque la gente quiere algo y lo quiere ya y hay quien se juega la vida para servir al Poder GAFA con el fin de ganarse la vida o perderla.

Los gobiernos están asustados con el Poder GAFA, ha empezado otro mundo donde los vencedores han sido grandes individualidades listas como el hambre que tienen hambre de comerse el mundo. A cambio, nos dan caramelos en forma de juegos, subir fotos, crear círculos de supuestas amistades que nos refuercen el ego. En fin, que todos los habitantes del mundo civilizado pueden ser hoy los reyes del mambo por unos minutos y la máxima aspiración de millones y millones de ciudadanos empieza a ser conseguir que alguna de sus gracias o gansadas se convierta en viral.