Encuestas y más encuestas

Faltan dos años para que vuelva a haber elecciones generales en nuestro país y hay una lluvia de encuestas sobre la intención de voto de los españoles, como si nos interesara mucho saber quién va a mandar en los próximos años o qué dirigente es el más valorado por los ciudadanos. Lo que de verdad les interesa a los españoles en general es tener lo necesario para vivir, salud y seguridad. Esta misma mañana el presidente del Cavildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata, decía en Radio Nacional que necesitan unos mil millones de euros para volver a la normalidad, cuando el presupuesto de la isla no llega a los doscientos millones. El presidente del Gobierno acude hoy de nuevo, por octava vez, una vez que el volcán ha parado de echar lava y ceniza, pero las ayudas anunciadas por el mismo Sánchez siete u ocho veces no han llegado aún. No estaría mal que llenara el Falcon de billetes. Que les hablen de encuestas a los palmeños o de qué líder nacional es el más valorado. En la mayoría de estas encuestas el resultado es casi siempre el mismo: PP y PSOE serían los más votados, lo que no es noticia. Lo sería que lo fueran VOX o Unidas Podemos, pero, por suerte, no es así. El partido de Abascal sube en casi todas las encuestas y esto preocupa mucho sobre todo a los socialistas, porque un buen resultado de esta formación podría llevar a Pablo Casado a la Moncloa. Y esto, claro, sería una tragedia para quienes siguen pensando que la derecha no debería existir, solo la izquierda, como les recuerdan cada día desde los medios nacionales afines. Nos quedan dos años de encuestas, cada día dos o tres, que valen una pasta. Pero lo que de verdad me preocupa es qué voy a poner de cena en Nochevieja y si la leña se va a secar para esa noche, porque para una vez que voy a cenar acompañado en casa, en los últimos meses, quiero presumir de chimenea y de habilidades culinarias ante la dama invitada. También me preocupa el pollo campero que le compré a la Javera hace unos días, que congelé, porque si la luz da un subidón el viernes, un pollo de campo necesita tres horas de guiso. No son como los de Mercadona, que cuando llegas a casa ya están medio guisados. Como para calentarme la cabeza con quién va a gobernar en 2024.