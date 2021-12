Enrique Morente y el amor de su vida

Conocí a Enrique Morente en Madrid a finales de los ochenta, si no me falla la memoria. Fui a que María Ávila me entrevistara en Televisión Española, en La buena música de los flamencos. Me tiraron de la lengua con el maestro de Granada y por primera vez alguien dijo en un medio de comunicación que era un genio del cante. Fue posiblemente una temeridad porque entonces existía el antimorentismo, o sea, una legión de mairenistas y gitanistas que maldecían a Enrique cada vez que cantaba, sobre todo cuando venía a Sevilla, donde la crítica siempre lo machacaba. Lo esperaban en la estación del tren para darle fuerte y flojo por “estropear el cante”.

La entrevista en la tele pública era grabada para emitirse una semana después, pero alguien de producción llamó a Enrique a su casa para informarle de que yo había dicho que era un genio. Había quedado con él en un hotel para conocernos y al ser presentados por el pintor sevillano Antonio Badía, lo primero que me dijo fue: “Te agradezco el elogio, pero te has metido en un problema y te enterarás cuando pongan la entrevista”. En efecto, cuando salió la entrevista en el programa, cuyo director era Romualdo Molina, se lió la marimorena. Tenía apalabrados dos o tres festivales, de presentador, que no presenté, y como El Correo aún no me pagaba y Radio Aljarafe tampoco, entré en quiebra económica. Enrique me llamó por teléfono y me dijo: “Te lo advertí, Manolico. Deja de elogiarme que te van a matar de hambre”. Treinta años después, hoy hasta los municipales dicen que Morente era un genio del cante.

El lunes se cumplen once años de su muerte y para mí, cada 13 de diciembre es un calvario, porque me sigue doliendo la muerte del maestro y amigo como me dolió aquel día al dar la noticia de su óbito en La Gazapera, en una primicia que nunca me hubiera gustado firmar. Estuve en su entierro, solo en la capilla ardiente porque no tuve fuerzas para ver cómo lo metían en el agujero. Y once años después aún no he sido capaz de ir al Cementerio de Granada a ver su tumba. Lo haré algún día, claro está, antes de morirme, pero supongo que no será un buen día. Enrique no solo fue mi cantaor sino un amigo fiel y sincero, maestro sin pretenderlo, entre otras cosas porque no creía en los maestros sino en los que quieren aprender.

Una noche el maestro me habló de los grandes amores de su vida, los del cante, y me contó una anécdota muy simpática de él y la Niña de los Peines, a la que adoró siempre. Siendo muy joven un amigo lo llevó al Bar Pinto, en la Campana, propiedad de la cantaora y su marido el cantaor macareno Pepe Pinto. Le presentó a la gran artista, que estaba sentada en un velador del bar, como de costumbre, y al verlo tan joven y guapo, en 1966, con solo 24 años, le preguntó: “¿Tienes novia, granaíno?”. Enrique le dijo que no, y el genio moreno le soltó: “Pues siéntate ahí que te voy a enamorar”. Y lo enamoró para siempre, no solo como cantaora. Me dijo que, “sin ser guapa, estar cerca de ella fue algo inenarrable. Tenía un cielo de estrellas en sus ojos negros como una pena”. Las estrellas eran chispitas. Pastora quedó prendada del joven y apuesto cantaor.

Fue el gran amor de su vida con el cante. Tuvo otros, pero cuando hablaba de Pastora Pavón lo hacía como si hablara de Dios. Conocía todo de ella, su vida, su obra, mil anécdotas que le habían contado Pepe el de la Matrona, Rafael Romero, Bernardo el de los Lobitos y Antonio Mairena.