Enseñando a matar

De entre las muchas atrocidades de la guerra (que pueden ocurrir en cualquier guerra), esta semana me ha llegado una por vía privada de un psicólogo ucraniano que nunca imaginé: nos mostraba, con toda la angustia posible, que le habían designado la tarea de convencer a los jóvenes para matar. Al parecer, muchos jóvenes ucranianos se sentían incapaces de portar un arma y disparar a un ruso cuando lo vieran. (Comprensible, ¿no?) Y este psicólogo tenía que convencerlos no sé... de la legítima defensa, de las maldades que estaba haciendo el enemigo, de que es o ellos o nosotros. Ni imagino qué cartera de argumentos estará usando en su «cometido».

He mirado a mi alrededor a los hombres de entre 18 y 60 años y me los he intentado imaginar en una situación parecida. Un estudiante de Matemáticas con gafas, un guitarrista del conservatorio, el Catedrático de Historia, mi vecino el informático. Los imagino negando la realidad de la guerra, primero, y, luego, dóciles, acudir al llamamiento obligatorio del gobierno y oír que van a comenzar unas prácticas para aprender a usar armas, y me los imagino diciendo que ellos no quieren empuñar armas contra nadie. Entonces, los pasarían con el psicólogo que los tiene que convencer.

No sé cómo sigue esta historia. Pero cualquier opción que me imagine es atroz.

Me imagino que me manden a matar a portugueses con los que hace poco compartía vacaciones de verano. Imaginando, he llegado a la guerra civil: «Tienes que matar a tus paisanos que están al otro lado de esa trinchera porque piensan distinto a ti. Y porque parece que quieren matarte por pensar distinto a ti».

Ayer vimos las imágenes de civiles maniatados y muertos. Ni me imagino la angustia por la que han debido de pasar. Ya no están, ahora descansan, se libran del resto de las atrocidades, de la hipocresía, del sentimiento de desamparo, de la incomprensión de la pura existencia. Y también intento imaginar a los soldados rusos después de matar, riendo, celebrando, bebiendo, usando medios para acallar sus conciencias, para creer que han hecho bien. Les darán medallas y condecoraciones y se sentirán útiles para «la Patria» porque alguien les ha convencido de eso. (Ojo: todos estamos convencidos de algo, que conste). Antes me gustaba imaginar que gente como esa, un día, tendrían un momento de lucidez y se arrepentirían de haber matado en nombre de un Estado y de unas consignas, pero he dejado de creer en eso. Mientras les hagan homenajes y monumentos, mientras los aplaudan, su conciencia les dirá que hicieron bien: matar para recuperar la gloria de un antiguo imperio o la mentira que les hayan contado (porque TODO son mentiras).

Hace unos años estuve en Stalingrado (ahora llamada Volgogrado) y visité, con una joven traductora, el memorial a los caídos, donde se mantenía encendida una llama perpetua en honor y gloria de algún tipo de espíritu patriótico. La llama era custodiada por dos soldados en permanente quietud, inmovilidad y silencio. Coincidió que el novio de la joven traductora había trabajado durante un par de años en ese puesto y me contó el orgullo que sentían él, ella y sus familias por ser unos de los elegidos. Había tenido que trabajar durante años para llegar a ese puesto de altísima dignidad. Cuando, elegantemente, le mostré lo alienante que me parecía esa tarea y la pena que me daba de que jóvenes estuvieran en posición de firme durante ocho horas seguidas desaprovechando sus vidas, me miró —como ustedes imaginarán— como a un extraterrestre. La verdad es aquello que conseguimos que los demás se crean, y ella y ese entorno se creyó esa mierda, como miles de soldados del mundo se creen que deben cumplir órdenes y matar porque un político así lo considera oportuno.

No me voy a escandalizar a estas alturas de la Historia después de miles de guerras y millones de muertos. Pero imagino a mi hijo, que ahora tiene 13 años, abrazando con 18 cualquier credo o ideal y dando su vida por él y me dan ganas de vomitar. Y sé que puede pasar. Antes que matar, yo saldría huyendo. ¿Quién puede acabar con una vida y no ser devastado por siempre por la conciencia? Antes, yo sería el cobarde por pensar así, espero que ahora haya muchos como yo. Prefiero ser un cobarde vivo que un valiente muerto. Ya hemos visto la Historia: pueblos que se mataron entre sí, luego eran amigos. Lo vimos en la Alemania y Francia unida en la Unión Europea mientras todavía vivían combatientes de la 2ª Guerra Mundial (qué desconcierto interior vivirían, qué sentimiento de haber sido engañados...); y vemos a los turistas norteamericanos haciendo turismo en Vietnam o Hiroshima (imagino a la nieta de un calcinado dando un masaje a un norteamericano y pensando en que sus abuelos se mataron) . ¿Quién puede matar si sabe que luego se «negociará» un acuerdo de amistad ¡y comercio!? Pareciera que los Estados se salvan con esos acuerdos después de una guerra, lo que no tiene salvación es el alma de los homicidas.