Entonces, ¿Putin es peor que Stalin?

Leo, escucho, veo y oigo en los medios: en el 80 aniversario de la batalla de Stalingrado, Putin se atreve a comparar aquel hecho decisivo contra el perverso nazismo con el asedio que sufre Rusia por parte de Occidente y la limpieza nazi que supuestamente lleva a cabo el ejército ruso en la patria de Zelenski, según manifiesta el presidente ruso (ya en la lista de dictadores, tiranos y demás que elaboramos nosotros, cuando se rinda y le bese el trasero a USA lo declararán esclavo demócrata con reparos porque si espiaron a la Merkel... Y es verdad, qué narices, los que tienen mucho dinero no se pueden fiar de nadie).

La batalla de Stalingrado fue impulsada por Stalin aunque en los libros de Historia que estudiamos -si es que estudiamos alguno- y en los reportajes históricos le restan importancia al exseminarista (les recuerdo que Stalin ingresó en el seminario ortodoxo de Tbilisi, Georgia). Aquella batalla, digan lo que digan, la ganaron los soviets con Stalin al frente, mano de hierro, disciplina y crueldad hasta extremos inimaginables, era la Gran Guerra patria, la guerra, vamos, y la guerra es la guerra. Me levanta cierto asombro cuando dicen que Putin ha obligado a exiliarse a un periodista por denunciar las atrocidades del ejército ruso en Ucrania. Claro, es que el ejército de Ucrania va por ahí repartiendo caramelos y billetes de 500 euros. ¿Qué le ocurriría a un periodista occidental si se dedicara a investigar las atrocidades del ejército ucraniano y sus guerrillas, a pesar de que nosotros oficialmente no estamos en guerra como Rusia? Por mucho menos de eso han vilipendiado a periodistas en Estados Unidos, por ejemplo, a Gary Webb que demostró cómo la CIA pagaba mercenarios antisandinistas con el dinero de la droga. Webb terminó pegándose un tiro. Hay una película sobre ese tema, Matar al mensajero (2014), ya sabemos que los estadounidenses son maestros en su condición de pirómanos y bomberos, ahora tienen por delante una película catastrofista sobre la helada que han padecido hace poco.

La victoria soviética en Stalingrado supuso el principio del fin de Hitler que estaba seguro de conquistar el frente oriental, eliminar a los comunistas, y para ello puso toda la carne armamentística y tecnológica en el asador mientras Occidente seguía el espectáculo esperando una victoria pírrica de los nazis. Dos historias diferentes nos cuentan a partir de entonces. Una, lo que les estoy diciendo. Dos, que nada, que lo decisivo fue el desembarco de Normandía por parte de los aliados. Y esta segunda versión es la que ha quedado en las mentes occidentales a base de un machaqueo propagandístico tremendo con Hollywood a la cabeza.

Resulta que ahora le están imprimiendo a aquello de Stalingrado el valor que tuvo por encima de lo que hace Putin, luego Putin ha hecho bueno a Stalin. Oigo en alguna tertulia radiofónica que gracias a la invasión de Ucrania por Putin la UE se ha unido. No me hagan reír, por favor. Es un argumento peregrino que demuestra que para que Europa se una -algo que no es cierto- hace falta un malo y miles de muertos, no es capaz de hacerlo por sí sola e incorporar tratados comerciales y proyectos comunes con Rusia -que es Europa-, como estaba haciendo Alemania. Eso y otros factores han bastado para que mamá USA llame al orden y rompa Europa incrementado el cerco con bases militares a una potencia nuclear llamada Rusia como ahora está haciendo con China sirviéndose de Japón, Taiwán, Corea del Sur y hasta de Australia. A este precio no quiero una Europa aparentemente unida por la sangre de gente inocente, una Europa ajena a sus raíces, una Europa que casi colabora en la Segunda Guerra Mundial para que le lanzaran a la URSS otra bomba atómica, un plan que figuraba en manos del Pentágono. En qué clase de monstruos nos hemos convertido. ¿No hemos aprendido nada de nuestra Historia apasionante, brillante, malvada, positiva, milenaria? Putin no es un ángel y lo sabemos, ¿podemos arrojar nosotros la primera piedra?