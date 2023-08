Cuando salió la rumba Entre dos aguas, en el elepé Fuente y caudal (1973), de Paco de Lucía, yo estaba descubriendo el flamenco y me gustaba cantar fandangos de El Carbonerillo. Tenía sólo 15 años y acababa de llegar desde Palomares del Río a la barriada sevillana de la Carretera de Su Eminencia, donde había mucha pobreza y calles aún sin asfaltar. Esa rumba de Paco, el genio de Algeciras, que entró de milagro en el disco citado, de los mejores de la guitarra flamenca de todos los tiempos, me acabó metiendo en lo que es la música de mi vida. Que levante la mano quien no aprendiera a tocar los primeros acordes de la pieza para enamorar a alguna chavala del barrio. Se tocaba en las calles, en las plazas, en las azoteas de la barriada, como un himno. Fue el primer bombazo comercial de un guitarrista flamenco, que cambió el curso de nuestra música más honda. Y hay quien dice que la muerte de la guitarra flamenca tradicional, lo que es una soberana tontería. Todavía hay guitarristas que conducen un buen coche y tienen una buena casa gracias a Entre dos aguas, porque antes del pelotazo del hijo de Antonio Sánchez Pecino, Cararucha, los guitarristas flamencos sobrevivían como podían porque no todos fueron Ramón Montoya, Sabicas o el Niño Ricardo, los tres pilares imprescindibles. Yo solía ir algunas noches a la Venta Vega, en la carretera de Cádiz y a la altura de Bellavista, donde aún había cantaores y guitarristas que se buscaban la vida, como Antonio Sanlúcar, el hermano del gran Esteban Sanlúcar. Si una noche no entraban señoritos con ganas de fiesta, los artistas se iban a casa sin dinero para poner el puchero al día siguiente. Recuerdo que una noche Antonio Sanlúcar dijo en un cuarto de esa venta, con Fregenal, el Niño de Arahal y Cepero de Cantillana, que Entre dos aguas no era una pieza flamenca. Estaban poniendo a caer de un burro al que los iba a sacar de las ventas de carretera, Paco de Lucía.