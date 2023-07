Entre la muerte y la vida

De las dos presencias principales de Santa Marta en los evangelios, su participación en el relato de la resurrección de su hermano Lázaro que narra San Juan se me antoja más vibrante y fundamental que el pasaje más conocido a nivel devocional de la reprimenda que le hace Jesús según cuenta el evangelista San Lucas. San Juan en su personalísimo escrito, todo él lleno de símbolos certeros y discursos apasionantes, nos sitúa ante la enfermedad y la muerte de este amigo del Señor junto con sus hermanas Marta y María. La sorpresa y la tristeza por el fallecimiento de Lázaro -podemos suponer que a una edad joven como coetáneo de Cristo- pone a prueba la fe de Marta y le hace salir a su encuentro en el camino. Ahí se establece el discurso primordial sobre la muerte y la resurrección que todos conocemos, cuya reconfortante lectura conviene refrescar de vez en cuando. Y que culmina con la pregunta directa del Maestro: «¿Crees esto?», y la respuesta absoluta de nuestra Santa que la encumbra, junto a la Virgen María y la Magdalena, como mujer creyente esencial del Nuevo Testamento: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». A partir de ahí el espíritu de Jesús que se conmueve y la promesa decisiva que recibe: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?», que se remata con la vuelta a la vida de su hermano. Vemos a Santa Marta inmersa en este conmovedor episodio evangélico que la envuelve y hace saltar de la tristeza de la muerte de Lázaro a la alegría por el aliento recobrado. Pero no será el único. Porque a partir de este momento, precisamente, los fariseos y sumos sacerdotes determinaron acabar con la vida de Jesús.