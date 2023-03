Equivocaciones

Los políticos rara vez reconocen que se han equivocado y como personas que son, al igual que el resto de los mortales, erran. Todos, en algún momento, fallamos y nos equivocamos.

Hay mucha falta de humildad y sobra la soberbia. Claro, no en todos. Gobernar escuchando poco o nada a quien no piensa como el que gobierna termina llevando al desgobierno. Esto cuando se está en lo alto no se quiere ver.

Las democracias solamente pueden perdurar cuando funciona la división de poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial no pueden quedar sometidos al ejecutivo. Si esto se obvia y se ignora el desgobierno será total.

Como ciudadano considero que buscar la confrontación permanentemente no puede conducir a nada bueno. Nos adentra en un camino que terminará desdibujado y sobre el que la población no podrá caminar. Si esto ocurre tendremos un grave problema porque las personas buscarán alternativas fuera del camino, y si acordamos que éste es la Constitución habremos sepultado la salvaguarda de nuestra democracia.

Los que actúan con radicalidad en sus planteamientos lo que quieren lograr es que los ciudadanos no tengamos camino por el que avanzar hacia el futuro, y terminemos siendo absorbidos por los parámetros ideológicos de quienes no buscan el verdadero desarrollo, sino que nos quieren sometidos a sus principios y voluntades.

No me cansaré de repetir que no haber buscado el consenso entre el PSOE y el PP para asegurar un país unido y orgulloso de pertenecer al mismo terminará pasando factura al partido que no ha tenido voluntad de hacerlo. Los votantes no nos dejamos encandilar por regalías y prebendas creadas para comprar voluntades. La libertad que ejerce la ciudadanía para votar, una vez que va conociendo el perfil de los políticos, todavía, goza de buena salud y esto es lo que hace grande a una democracia y que el camino no se enfangue.

Viendo lo que estamos viviendo en los últimos meses, somos una inmensa mayoría los que pensamos que ciertos políticos llevan errando desde hace mucho tiempo y esto tendrá sus consecuencias en las urnas. En mayo descubrirán, porque antes desde su atalaya no han querido reconocer que se estaban equivocando, que los votantes les hemos dado una lección democrática. Precisamente la que muchos políticos han ignorado porque, desde su posición de poder, consideraban que los ciudadanos nos conformaríamos asumiendo el clientelismo político.

No se puede concebir que la vida política se ancle en principios ideológicos que pueden destruir no solo las instituciones, sino el tejido social formado por organizaciones que hacen posible que la economía fomente riqueza y con ésta se pueda sostener la sociedad del bienestar. Las empresas y los ciudadanos generamos riqueza social porque con los impuestos que pagamos se puede mejorar el camino por el que transitamos. Pero cuando se ataca al emprendedor y a las personas la vía por la que circulamos se llena de lodo y todo aquello que la mantiene limpia sucumbe ante la fuerza del fango.

Hay políticos que están muy equivocados y no quieren reconocerlo. La soberbia destruye. La experiencia dice que cuando se obra desde esta dimensión la obscuridad se cernirá sobre ellos, es cuestión de tiempo. Las elecciones municipales y autonómicas están muy cerca, así que ya falta menos para que se pueda dar un revulsivo en alguna o en algunas formaciones políticas.

Entristece el ver que el lenguaje empleado hacia el adversario político es el de la descalificación y el del insulto. Me permito recordarles a los políticos que solamente argumentan su posición o visión de la política y de la sociedad desde esta postura, que su camino está desdibujado y el limo los arrastrará conduciéndolos al cieno quedándose pegados a ese suelo que se da en los humedales de la política inmovilizándolos para el ejercicio de la política.

Ante esta realidad, por no reconocer sus equivocaciones, hay que hacer una advertencia a los que aspiran a ser elegidos y convertirse en los representantes de los ciudadanos tanto en Ayuntamientos como en Gobiernos Autonómicos, abandonen la soberbia. Y hay que recordárselo, sobre todo, a aquellos partidos minoritarios que buscarán condicionar al partido más votado. Errarán, si su renovación política se basa en la imposición de sus ideas para permitir gobernar a quién legítimamente ha obtenido más votos.

Es necesario volver al consenso y éste se halla en un camino centrado, muy centrado y para nada en extremos que lo que pretenden es imponer a costa de la destrucción su ideología.

La mayoría de los ciudadanos aspiramos a ver un consenso, muy centrado entre el PSOE y el PP después de las elecciones de mayo. La negociación inexistente durante este tiempo entre estas fuerzas políticas lo pagará una fuerza en mayor medida y, todo, lo digo con pena y tristeza, por no reconocer que en el camino ha habido más lodo que la búsqueda de construir un firme seco y duradero.

Los ciudadanos siendo conscientes de esta realidad deberíamos volver a ejercer nuestro derecho de voto pensando en que lo que nos ha hecho avanzar ha sido estar centrados, muy centrados. También los ciudadanos nos podemos equivocar y estamos llamados a reconocer nuestros errores para poder reconducir la situación.

Es una equivocación el intentar dirigir el lodo hacia quien emprende y arriesga. Esto es muy peligroso. Miremos qué ocurre en aquellos países en donde el tejido empresarial está muy tocado o prácticamente ha desaparecido y todo depende el papá estado. Viven en la tensión permanente y en una pobreza de consecuencias muy dolorosas, la gran mayoría de sus ciudadanos quiere emigrar.

Tenemos casi dos meses y medio para reflexionar sobre nuestro voto en las próximas elecciones. Considero que ya hay muchos votos decididos. Sin embargo, conviene pensar quién nos puede representar mejor en una centralidad. Tenemos que estar centrados. Esperemos que el PSOE y el PP hagan una lectura sensata de los resultados que obtendrán. De no hacerlo, se podrían equivocar, alguno más que otro.

Una advertencia, puede haber un buen número de ciudadanos que pueden estar interpretando a los partidos políticos como una estructura de negocio para sobrevivir y tener un empleo. Este es un lodo que pude destruir el camino porque hará que la abstención vaya creciendo.

Centralidad, por favor, centralidad para no equivocarse o errar lo menos posible.