¿Es difícil hacer política?

Con motivo de la dimisión o renuncia del ya exministro Manuel Castells he oído decir en los medios que no debe ser tan sencillo hacer política cuando este hombre no se ha adaptado al puesto y al final se ha quedado solo, sin apoyos, con los rectores y los alumnos en contra. Yo no diría tanto, para mí con la marcha de Castells hemos recuperado a un gran investigador de un campo al que el poder le huye: el estudio de lo que hay detrás del periodismo y la comunicación y la interpretación de todo ese maremágnum que subyace en un sector que cuando se lo explicas con detalle a los alumnos en la universidad y al público en general quedan auténticamente sorprendidos porque no es lo mismo decir que los medios tienen intereses detrás que demostrarlo con nombres y apellidos.

Yo ya critiqué aquí mismo la ley que Castells ha dejado pendiente para la universidad, no me gustaba su tono tan políticamente correcto pero sí el análisis que contenía los prolegómenos de la ley y su vocación de impulsar la investigación cuya situación es una vergüenza nacional, no desde ahora sino desde hace siglos y ahí seguimos, especialmente en Andalucía donde es indispensable unir de una vez el desarrollo de los I+D+I al turismo.

No es fácil que un intelectual de talla se dedique a la política porque esa clase de seres humanos se encuentra en otra escala del desarrollo mental con respecto a la colectividad. Ni superiores ni inferiores, diferentes. Podrían ser los filósofos de La República de Platón pero ya sabemos que a esa idea la llamamos precisamente la utopía platónica. El intelectual que realmente lo sea se ve obligado a adaptarse a una realidad que no la marca él sino que ya está ahí desde hace mucho tiempo, la realidad política que además en España ha sufrido una gran merma en su calidad, tal vez sea el reflejo de una sociedad que posee mucha información pero poco conocimiento. La información es el aluvión de datos que recibe nuestro cerebro y que acaba por ser incapaz de digerir con lo cual se produce la paradoja de que la mucha información, la infoxicación, también genera ignorancia. El conocimiento es la interpretación de los datos lo que se llama en la actualidad el Smart data. Para decirlo con otras palabras, la información son las piezas del rompecabezas, dispersas en el suelo, el conocimiento es cuando las ordenamos y nos damos cuenta de lo que significan.

En política hay que estar pendiente de mil y un asuntos que se resumen en una palabra: conspiración, en mayor o menor grado. Y además hay que tener unas espaldas bien anchas para soportar los ataques de unos y de otros. Eso no lo aguanta cualquier cerebro intelectual y científico, acostumbrado al rigor y a la demostración de los hechos, aunque, por supuesto, el chismorreo y la confabulación existe en la universidad y sobra. Se da uno cuenta enseguida de la mente universitaria que debería estar en política y al revés, de cuántos grandes cerebros deberían estar en el mundo académico en lugar de fuera de él.

Para alguien entregado a actividades intelectuales y creativas le resulta muy difícil seguir consignas superficiales que además, según sus capacidades mentales, no responden a una lógica racional sino emocional, interesada y parcial.