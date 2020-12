Es que Juan Carlos es su padre

No es fácil exponer mi punto de vista en estos momentos sobre el tema España-Monarquía. La cuestión es que en mi fuero interno y emocional me siento de izquierdas porque creo que la izquierda es ideología para minorías, no para las “masas”. Pero, a la luz de la experiencia y de la razón, no se puede ser de izquierdas -de esta izquierda actual- porque eso no es más que una ilusión necesaria. Lo que ahora necesita España en general y la ciudad aún provinciana en la que vivo -Sevilla- es una clase política y empresarial ilustrada y sensible con el conocimiento, entendido como una síntesis entre eso que siempre hemos llamado ciencias-letras. Y no sé dónde están esas personas.

Cuando uno no ve claro el panorama se aplica aquello del no meneallo y no hacer mudanzas en tiempos de tribulaciones. Sé que España se encuentra en una segunda transición, en la revolución pendiente desde al menos el siglo XVIII, de la que soy partidario. Lo malo es que ni sé en qué va a consistir, quién la va a llevar a cabo y cómo. Esa transición, como todo cambio, tiene sus resistencias, tal resistencia se entiende aún más si no sabemos adónde vamos. Sé que debemos ir a otra España, pero, ¿a cuál?, ¿cómo va a ser?, ¿qué hoja de ruta hay?, ¿quién la va a protagonizar?

La última de estas preguntas es la que me despierta más inquietud y la que me lleva a comprender a quienes defienden la monarquía como un símbolo de unión, es un símbolo que a veces, en nuestros días, demuestra la inmadurez de un pueblo pero si el niño no sabe caminar solo habrá que ponerle un taca taca. Desde luego, un cambio con los gobernantes actuales me parece de lo más arriesgado. Miro a un lado y veo a la derecha de siempre, en sustancia, esa derecha que aún no se ha incorporado del todo al mundo occidental en su faceta más avanzada culturalmente. Es una faceta muy cruel en algunos aspectos pero o te adaptas a ella y la “humanizas” en lo posible o te pasará por encima y te dejará aún más en la estacada.

Luego miro a los gobernantes de ahora mismo y sólo observo un caos en potencia. Mi condición de persona de izquierdas pero de manera personal e intransferible viene no sólo de mi razón sino de la vergüenza que siento de este personal que de izquierdas sólo tiene su autodenominación. Mis gobernantes son PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV y algún otro como Errejón y su personalismo. Observando el panorama he comprendido por qué estalló en 1936 la guerra civil: se unió el miedo a la libertad de la tradicional derecha vetusta de la España del isopo y el incienso con el caos. Y el orden que brotó fue la paz de los cementerios que, no obstante, sirvió para crear la clase social que después hizo posible la democracia.

La otra noche el rey Felipe VI, sin nombrarlo, mencionó a su padre Juan Carlos I e insinuó que, si tiene que ir al banquillo y al trullo, que vaya. Sin embargo, algunos líderes de eso a lo que llaman izquierda y sus voceros mediáticos empezaron con la monserga de que no había condenado al rey emérito. ¿Qué más quieren? Como rey dijo lo que tenía que decir y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué desean?, ¿qué le diga a todo el planeta que su padre es un golfo, un sinvergüenza y un delincuente? Primero, aún no lo es, hasta que no se pruebe todo. Segundo, es su padre, su padre, puede que sea lo que sea pero es su padre. No sé qué comportamientos morales y éticos me ofrecen a cambio los protestones, sólo sé que jamás en mi vida he visto a España tan encrespada y dividida como en estos tiempos y que yo, ahora mismo, mientras no me aclaren lo que persiguen, no pienso subirme a ese supuesto carro de progresía porque está repleto de gente frustrada, ignorante, que odia y que proyecta crispación. El cambio es preciso, sí, pero, ¿hacia dónde? ¿Hacia la racionalidad o hacia el odio y la estupidez?