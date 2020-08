Escraches y persecuciones

Lo mismo que no entiendo las protestas diarias en el chalé de los Iglesias-Montero, en Galapagar, que me parece vergonzoso que se consienta –una o dos protestas, vale, pero llevan ya demasiado tiempo con ellas y ya apesta el tema–, tampoco entiendo la persecución a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, desde el minuto uno de su llegada al cargo. No creo que haya habido en España una asechanza como esta, y es vergonzoso. Lo del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, es tremendo porque ha llegado incluso a cuestionar su “equilibrio mental”, insultándola de una forma que debería tener su castigo porque ya está bien con tanto sembrar odio. No sé si este señor va a decir o no algo sobre el equilibrio mental de la ministra Irene Montero, que con la que está cayendo se ha dejado entrevistar con gran despliegue de espacio en la revista Diez Minutos, la de la gente guapa y con dinero, que hasta ayer eran enemigos de personas como la Montero y su esposo. No es que no esté en su derecho de ser entrevistada en el cuché, pero, ¿se puede ser ya más incoherente? Solo faltó que apareciera Alberto Garzón ofreciéndole una bandeja de bombones Ferrero Rocher. ¿Qué será lo próximo, anunciar Porcelanosa o mansiones de lujo en el Caribe? Pues no, el señor Puente no va a criticar nada de esto y seguirá insultando a Isabel Ayuso, a la que hay que obligar a dimitir como sea porque es del PP y, encima, tiene carisma. Me caerá la del tigre por decirlo, aunque no deje de ser una opinión. Pero esto ya no es política y menos la regeneración de la que hablaban Iglesias y los suyos. Esto es tumbar al contrario con independencia de lo que digan las urnas y una descarada utilización de toda la artillería. Es triste que la razón de ser de un diario de izquierdas sea acabar con los partidos de la derecha, o al contrario, porque también sus medios afines llevan tiempo queriendo acabar como sea con la izquierda. A ver en qué queda lo de la financiación de Podemos, porque tras tanta acusación, de años, alguna vez deberían demostrar que este partido es todo eso tan feo que dicen que es.