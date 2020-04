¡Esos adultos, por Dios!

Es casi la una de la madrugada y aún no tengo muy claro si el día de ayer, domingo, lo podemos considerar un éxito o un fracaso. El Gobierno tomó la decisión de dejar salir a los niños, unos seis millones, a los que hay que sumar los adultos, esos otros niños con panza cervecera que estaban locos por pisar la calle para desmadrarse, a pesar de que seguimos confinados y en estado de alarma. Acabo de ver vídeos en las redes sociales, de cientos de personas en los parques que parecían romeros de alguna de esas romerías de los pueblos, sin la distancia física correspondiente. La distancia social es otra cosa, un error de este Gobierno. Se trata de salir pero guardando una distancia física, la aconsejada por las autoridades sanitarias. Ayer no ocurrió eso, o no en la medida el Gobierno esperaba, y puede traer graves consecuencias.

Esperábamos más de los adultos, porque al fin y al cabo, los niños son niños y salieron veloces como conejos porque llevaban decenas de días encerrados. Escuché decir el sábado a una pediatra en el debate de La Sexta, que los niños son muy listos, que saben bien qué y cómo es el virus. Pero si no lo saben todavía los científicos, cómo lo van a saber los niños. El mismo Gobierno improvisa porque, según ellos mismos, los especialistas, no paran de decirnos que es un coronavirus desconocido y desconcertante. Por tanto, si aún hay muchos contagios diarios, miles, cerca de trescientos muertos y ningún tratamiento fiable, ¿qué hacen ya millones de criaturas en la calle, en los parques, saltándose a la torera las medidas impuestas por el Gobierno? ¿Podemos decir ya que esto es un desastre o todavía no?

Está claro que se tiene que ir acabando el confinamiento de una manera gradual, la que dicten las autoridades, y cuando toque, pero si no hacemos ningún caso, si no obedecemos, aunque nos cueste, lo único que puede pasar es que retrocedamos pasos y que haya un repunte de contagios. Esto nos traería un nuevo confinamiento, quizá más estricto, con la consiguiente ruina económica, que ya de por sí es gorda. El 2 de mayo, como informó ya el presidente del Gobierno, los adultos podremos salir a dar paseos y hacer deporte, pero solo a eso y respetando las medidas. Esto si el Gobierno no da marcha atrás, en vista del espectáculo de ayer en muchas ciudades, como ha apuntado ya la ministra Margarita Robles. O somos adultos o nos vamos a freír espárragos.