Esos empleos son míos, oiga

Ayer se peleaban algunos de nuestros dirigentes, de uno y otro pelaje ideológico, por el empleo que se ha creado en octubre, que no ha estado mal. Podría felicitar al Gobierno, pero si suelen decir que no son responsables del paro, no creo que lo sean tampoco del empleo. Pero lo cierto es que la creación de puestos de trabajo se mueve bien y que noviembre y diciembre pueden ser de traca, con la cercanía de la Navidad. El Corte Inglés, por ejemplo, anuncia miles de puestos de trabajo para esas fechas tan señaladas. Es normal, y así deberíamos verlo, que con la pandemia ya controlada e inmersos en la normalidad, se mueva la creación de empleo. Lo que no lo es, es que se peleen por ver quién la tiene más larga. Ayer mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presumía de ser la responsable de las buenas cifras del empleo. Y no digamos el Gobierno. Se les debería caer la cara de vergüenza a todos por vacilar de creadores de empleo en un país, el nuestro, con más de tres millones de parados, un desempleo juvenil escandaloso y tanta temporalidad. Por cierto, más en el sector público que en el privado. ¿Cuándo nos hemos peleado en España por el trabajo?

Al margen de estas consideraciones lo que sonroja de verdad es que la oposición no sea capaz de alegrarse ante unas cifras positivas, según los empresarios, los sindicatos y los medios en general. La mayoría de los ciudadanos lo han pasado mal y siguen con problemas, luego si hay algo que celebrar, ¿por qué no se unen a la fiesta? No digo yo una barbacoa dominguera en todas las plazas de España, pero sí al menos un gesto de complacencia por el hecho de que vayamos saliendo de un pozo que ya no nos parece tan hondo como hace un año. Ayer, además, con esos datos tan buenos y en pleno regocijo, estalló el caso Ábalos. Lo bien que íbamos sin ver cada día la cara del exministro, que echa para atrás, y la que nos espera. Todos los días un sobresalto, algo nuevo para pasar de un asunto a otro. Ya apenas se habla de Franco, golpistas catalanes, presos etarras o los trapos sucios de Podemos. Ahora hablaremos durante algunos días de las presuntas orgías de Ábalos y dejaremos a un lado los escándalos del otro prenda, el Emérito. A veces pienso que todo es una gran comedia, con su director, sus guionistas y los actores, y que nos regalan la entrada para que vivamos en Babia sin preocuparnos de nada.