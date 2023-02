A lo mejor (o lo peor, ¿quién sabe?), el hombre está tan sensibilizado que le afectó aquel bulo lanzado contra él de parecer “primer teniente de alcalde de Málaga”. Y si fue dicho con esa intención no tiene por qué molestarle, pues en nada desmerece ser teniente de alcalde de cualquier ciudad. Si la intención fue la de minimizar su labor como alcalde de Sevilla, menos todavía, porque frente a los enfrentamientos alentados por la escasa altura política de ciertos políticos, lejos de empequeñecer engrandece ser alcalde de una ciudad y al mismo tiempo preocuparse por otras si es para dar a cada una lo que cada una necesita. Disminuye querer para una algo desposeyendo de ello a otras. Eso sí empequeñece a quien lo hace o siquiera lo intenta.

El caso es que ahora parece haber cambiado de opinión, si no es que el cargo hace al individuo. Ahora Juan Espadas prioriza la construcción del AVE Almería-Granada y el Huelva-Sevilla por delante de la terminación del Sevilla-Santa Ana y su enlace con Málaga. Se da la circunstancia de que el cincuenta por ciento de las transacciones económicas y del flujo de viajeros de toda Andalucía, se dan en este eje, que representa por tanto la mitad de la economía de la Comunidad. Pero todo esto no sería motivo suficiente para anteponer el trazado Sevilla-Málaga a los otros dos mencionados, si no existiera otra razón de peso: esta infraestructura ya está comenzada y casi resuelta en más del setenta por ciento de su recorrido, con contratos de construcción todavía vigentes.

Los políticos son especialistas en crear fricciones y enfrentar a las ciudades, sobre todo cuando buscan las simpatías de determinados ámbitos geográficos y no cuentan con mejores ideas o, mejor dicho, son incapaces de generar energía y recursos con que atenderlas. Son incapaces, incluso, de elaborar un calendario para establecer plazos, quizá porque saben que luego no los van a cumplir y entre tanto sólo se les ocurre enredar y negar a unos sus derechos para prometer a otros. A veces. Porque más frecuente es directamente desposeer a unos para conceder o simplemente también prometer a otros.

En este caso, por ejemplo, se ha dado de lado la posibilidad-necesidad de plantear un estudio serio y comprometido de prioridades y fechas concretas para completar la red de AVE y V.A. (porque no todo tiene necesariamente por qué ser AVE) para la geografía andaluza, que debería llevar años aprobado y en marcha. No. Aquí la única auténtica prioridad es para el “ya veremos” seguido de las declaraciones huecas que pese a todo podrían generar esperanzas, pero sin jamás comprometerse en ningún sentido salvo en época electoral promesas incumplidas para poder volver a prometerlo en la siguiente campaña. Hay actos muy reprobables como el abandono definitivo de una infraestructura en marcha, hasta el punto de asestarle un corte al trazado de la futura vía, al regalar a RENFE diez kilómetros, para dificultar su terminación en el futuro, un futuro posible con otros gobernantes más eficaces e interesados en el bienestar del pueblo al que (mal)gobiernan.

Ahora hay que esperar la llegada de ese futuro con menos insinuaciones y promesas y más compromiso, hay que esperar al final del miedo a que las ciudades andaluzas se acerquen entre sí porque si eso sucede se aleja la posibilidad de mantenerlas divididas para pescar en aguas revueltas, hay que esperar a ver si algún día llega un gobierno dispuesto a trabajar por Andalucía y a completar sus infraestructuras de comunicación, educativas, culturales, sanitarias, industriales; en resumen: un gobierno dispuesto a luchar por el progreso de Andalucía.