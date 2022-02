Espadas y las «debilidades» del contrario

Ayer leí en este mismo periódico, en una columna de Francisco José Utrero, que Juan Espadas ha pedido a sus cargos que sean “más duros” con Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, y que busquen “sus debilidades”. Como andaluz que ha decidido volver a votar en las próximas elecciones me gustaría más un candidato a la presidencia que dijera qué va a hacer para que Andalucía mejore en todos los aspectos y no que vaya directamente a joder al contrario para quitarlo y ponerse él. Estoy harto de la política bronquista y en un día como hoy, tan importante para los andaluces, pienso en la suerte que tenemos por haber nacido y vivir en esta parte del país, la mejor región de España, sin echar por tierra a las demás. España entera es un país único, maravilloso, como lo prueba la gran cantidad de turistas que nos visitan cada año. Pero Andalucía es la almendra, el corazón, la esencia de España. Sin embargo, cuando viajo fuera de Andalucía y digo que soy un andaluz de Sevilla, casi siempre tengo que escuchar chistes del mal gusto o el clásico de los clásicos, la frase que más me duele: “¡Olé, el arte!”. Es verdad, Andalucía es una tierra de arte que ha dado los mejores poetas de España y los artistas, en general, más grandes en muchas facetas. Pero seguimos siendo una tierra de atrasos y un paro juvenil insostenible que nos señala un futuro incierto. Escuchando hoy mismo al presidente de la Junta en el programa de Carlos Herrera he sabido los excelentes datos en empleo, aumento de autónomos o exportaciones que existen con el nuevo Gobierno. Habría que Escuchar a Espadas, pero parece más preocupado por ver cómo puede vencerlo buscando sus debilidades o atacándolo, o sea, que sus cargos sean más duros con él. La conquista del poder, vaya, que de eso se trata siempre. Esta misma mañana y en el mismo programa el diplomático andaluz Chencho Arias le decía al presidente que le votaría en las próximas elecciones si votara en su tierra, dos horas antes de que le fueran a dar una de las Medallas de Andalucía. ¡Olé, el arte! Prefiero esperar hasta ver el balance y, sobre todo, el programa electoral de cada candidato. Solo votaré, sea del partido que sea, de la ideología que sea, al candidato o a la candidata que deje la bronca y se centre en lo importante, que es cómo mejorar una región tan maltratada históricamente, que no levanta cabeza, diga lo que diga Moreno Bonilla. Feliz Día de Andalucía.