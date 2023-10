España no va bien, va muy requetebién

Me equivoqué en mi columna de ayer, por lo que leo, veo y oigo que se proyecta desde la mente de las personas sensatas. España no es un país de cachondeo, España no es que vaya bien, va requetebién. Si el rey no aplaza su decisión de pedirle a Sánchez más garantías para su elección como presidente, eso es normal porque el rey lo que hace es lo que le diga la Constitución. Si mañana llego yo a palacio con el apoyo de Coalición Canaria o del PNV nada más y pido formar gobierno el rey me lo encomienda. Lo dice la propia Carta del 78: “el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos presentes en el Parlamento, y a través del presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Pues CC o el PNV me proponen y el rey puede disponer que sea yo el aspirante. ¿No fue aspirante Ramón Tamames? ¿Por qué no puedo ser yo que me trago el tiempo discursivo sanchista que haga falta? Bastaría con forzar un poco la Constitución, como hace ahora todo el mundo. Estupendo, el rey no tiene la culpa de nada, no sé entonces si habrá que reformar la Constitución para que tenga la culpa de algo, no entiendo entonces qué responsabilidades reales tiene la realeza ni para qué está ahí, pero cuando cabezas insignes la han situado en las alturas por algo será. No hay problema.

Tampoco tiene Pedro Sánchez la culpa de nada. Lo que no quiere este señor es que la derecha llegue al poder, quedarse él, y entonces, para lograr ese legítimo fin, se alía con quien desee. Eso es legal, totalmente legal en un régimen parlamentario. Por consiguiente, ¿por qué va a tener Sánchez la culpa de nada? ¿Hay alguien ilegal en el Congreso? No. ¿A cuento de qué va a tener Sánchez que renunciar a conservar el poder si todo lo que hace es legal? ¿Por qué va a renunciar a copar las instituciones clave para mantenerse en el poder si lo consigue legalmente? ¿Son ilegales los magistrados del Tribunal Constitucional y es ilegal la reforma del Tribunal Superior de Justicia o de cualquiera Justicia Suprema que exista en Estepaís? Veo que todo es legal, la UE le sigue dando dinero a Sánchez y los marines de EEUU no nos han invadido por rojos.

¿Es ilegal que los españoles -por lo que sea- hayan apoyado con más votos a Sánchez y hayan tirado por tierra las aspiraciones de Vox? No. Ergo, tampoco son los españoles culpables de lo que está ocurriendo. ¿Es ilegal que Sánchez, su gobierno y sus instituciones, todo legal, procedan a borrar de toda culpa a los alborotadores catalanes, acogiéndose a una interpretación concreta de la Constitución? ¿Es ilegal que apliquen lo de hecha la ley, hecha la trampa o aquello de Romanones, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos? ¿Es ilegal buscar la convivencia y descartar la validez de esa búsqueda sólo porque quien la busca sea un presunto mentiroso? Aquí miente todo el mundo y no por eso España se va a hundir. Los políticos mienten en todas partes, la gente mentimos a diario en nuestras vidas y toda la Humanidad desde el inicio de los tiempos vive sobre la comodidad de la mentira. La mentira, en cierto sentido, es la base sobre la que se asienta la supervivencia de la especie humana.

Entonces, si el rey no es culpable, Sánchez tampoco y la gente tampoco, ¿no es cierto que España va requetebién? Sí, es cierto, lo que existe es una rabieta de los que no se han salido con la suya. Esa rabieta es perfectamente legal y expresarla perfectamente justo, de ahí que España vaya requetebién puesto que la libertad de enrabietarse y de expresarlo es total. Ahora veremos si el legal Sánchez y su legal partido y aliados también permiten el referéndum. Sería igualmente legal porque no se puede reconocer en la Constitución la identidad de los pueblos y luego negarles que expresen dónde quieren ejercer esa identidad y cómo desean vivirla.

No me explico por tanto lo que ocurre en mi país, por qué hay tanto lajeo. Si dentro de unos años o meses otros ganan las elecciones y sientan en el banquillo de la Justicia a Sánchez porque estiman que lo ha liado todo, eso también será legal. Y si el rey como garante supremo de la Constitución y jefe también supremo de las fuerzas armadas hace como Fidel Castro y manda parar toda esta dinámica, también será legal.

La verdad es que yo no entiendo lo que ocurre en lo que aún se llama España. A ver si nos ponemos a crear puestos de trabajo, a trabajar, y dejamos de preocuparnos, no veo que suceda nada grave. Si acaso que ha subido el precio de los tomates y el buen gazpacho corre peligro. También eso tiene remedio: se subvenciona el tomate y aquí paz y después gazpacho que es lo mismo que gloria.