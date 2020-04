España, qué hemos hecho contigo

Ya sé que este territorio al que llamamos España está formado por zonas cuya cultura es diversa, si digo España estoy utilizando un nombre que todos conocemos y por el que más nos conocen fuera de nuestras fronteras, pero sé que cuando lo utilizo me estoy refiriendo a diecisiete comunidades autónomas cada una con su personalidad, todas perfectamente respetables porque lo son por ellas mismas y porque la Constitución que nos alumbra así lo consagra. Nos puede gustar más o menos España y su constitución, pero si los humanos establecemos unas normas es para respetarlas o, en tiempos de apertura, cambiarlas pacíficamente sobre la base de lo que esas normas establecen.

Hace mucho tiempo que este territorio necesita un baño de dignidad y, sí, de patriotismo, de nacionalismo o como ustedes quieran llamar a la unión de decenas de millones de personas bajo unos principios, unas señas de identidad y unas metas comunes. Sin embargo, ahí hemos seguido, entre peleas y corrupciones, sin guerra civil pero siempre con la sombra de la guerra civil encima, con la particularidad de que mientras han avanzado los decenios tras la muerte de Franco en 1975, esa candela no se ha ido apagando sino, al revés, ha encendido innecesariamente los ánimos de unos y otros. Y si lo ha hecho es porque no hemos mirado hacia delante por falta de adaptación al mundo globalizado y nos hemos retraído sobre nosotros mismos en una de esas reacciones que parecen sacadas del título del libro de Eric Fromm: El miedo a la libertad. Puede que le hayamos dado la razón a John Lennon: la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos haciendo otra cosa.

Si ya hace años que necesitamos sentirnos orgullosos de lo que fuimos y de lo que somos, ahora que el país está hundido, España debería ponerse manos a la obra para acometer el milagro español, como hicieron Alemania y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, aprovechando que les ayudaron desde fuera, sí, les dieron dinero para la reconstrucción, es decir, les allanaron el camino para que metieran el gol, pero el gol lo tenían que marcar ellos y ahora lo tenemos que anotar nosotros.

“Seremos mejores” dicen una y otra vez que sucederá cuando pase de una vez la pandemia. ¿Seguro? No lo creo porque ¡qué hemos hecho contigo, España! El egoísmo humano se ve especialmente en España, esta tendencia cainita consecuencia lógica de un territorio con una historia complejísima es muy visible, lo peor es que nos domina y con la ruina que tenemos encima el reto es dejar de una puñetera vez lo importante para abrazar como una piña lo urgente, cada uno a trabajar por su trozo de tierra pensando en que todo lo que hagamos por nuestro territorio se debe ejecutar con una mente comunitaria, de país, de nación con una cultura común: la grecolatina pasada por el tamiz cristiano y por el del Renacimiento y la Ilustración, todo ello en un contexto más amplio llamado Europa. Esa cultura te permite ser laico o religioso, de una u otra ideología, pero está ahí para respetar a los demás y consensuar un camino común y tomarlo con fuerza, convencimiento y sin complejos.

Señoras y señores, por si no han caído en la cuenta, esta es la situación, rápidamente esbozada. A nivel europeo, les estorbamos a los señores del norte porque nos identifican con los latinos vagos y gastosos. Nos darán dinero a regañadientes porque para ellos nosotros sólo somos el consuelo de su vejez bajo el sol español. A su vez, quieren que mantengamos a raya a los marroquíes y demás inmigrantes y para ello permiten que compitan deslealmente con nuestro campo, por ejemplo, o que Marruecos haga machadas con las aguas territoriales. EEUU no quiere una Europa unida ni Rusia tampoco. Y China aspira a imponer su cultura con la ventaja del capitalismo comunista que se ha inventado y que le funciona –por ahora- gracias, entre otros motivos, a la filosofía confucionista que domina las mentes de sus habitantes, algo que se remonta a muchos siglos atrás. Mientras, India observa y prospera desde su miseria.

Estamos solos en un contexto paradójicamente mundializado. Solos y hundidos. Nadie nos va a sacar de ahí a menos que lo hagamos nosotros. Entonces, ¿vamos a seguir con los separatismos?, ¿con los supremacismos?, ¿con las aventuras de una izquierda que pretende hacer lo que no tiene condiciones objetivas para hacer? ¿Con una derecha apegada a tiempos de candil cuando los que tenemos encima son de tecnologías punta que van a llevarnos a una época posthumana donde es posible que el coronavirus, en efecto, si ha sido algo natural, no lo sea en otra ocasión?

Miren, el mundo, aunque ya no tenga la potencia comunista que fue la URSS, se sigue rigiendo por el equilibro del terror, es decir, por infundirnos respeto y miedo los unos a los otros, eso de la solidaridad de la especie sólo aparece en momentos de catástrofes y porque queremos salvarnos individualmente, no exactamente porque queramos salvar a los demás, lo que sucede es que ese egoísmo es un egoísmo solidario por necesidad, a diferencia del egoísmo que autodestruye, como por ejemplo el hispano-cainita.

Utilizo el nombre de España pero que cada cual le ponga el que quiera a esa necesidad perentoria de unión entre las gentes que habitan la mayor parte de la península ibérica. Yo ya estoy cansado de ser el último entre los primeros porque en su día fui el primero. Y si esa unión en la diversidad no sucede ahora que tantísimo se precisa, comprenderé que haya que buscar soluciones de todo tipo para que se lleve a cabo porque así, en este caos, no podemos seguir. Y me atendré a las consecuencias de nuestra torpeza. Espero que no tenga que llegar ningún momento extremo ni en lo económico ni en lo político ni en lo social porque entonces tendré que exclamar, con más razón: España, ¡qué hemos vuelto a hacer contigo!