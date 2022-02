España, ¿un país de abusadores?

Está bien que se investiguen los abusos sexuales en la Iglesia, de una vez por todas y que caiga quien caiga. Caerían peces muy gordos, con sotana o sin ella que aún están ahí, en la Iglesia y en las instituciones del Estado. Si nos ponemos serios con este canallesco asunto, que lo merece, casi todos los ciudadanos podríamos contar cosas que sabemos, unos más que otros. Pero no solo abusos en la Iglesia, que siempre ha estado preñada de pederastas, sino fuera de esta importante institución católica. Esos abusos son los que algunos partidos, como PSOE y Unidas Podemos, no quieren que sean investigados. Entonces, ¿con qué legitimidad quieren que sí sean investigados los de la Iglesia? ¿Por qué no los del Ejército, los colegios mayores, los clubes de fútbol, las escuelas de teatro o modelos, las escuelas taurinas, compañías artísticas, tablaos o fábricas? Los que hemos jugado al fútbol sabemos muy bien qué pasaba en los equipos de los barrios y lo habitual que era que en esos clubes hubiera pervertidos que se excitaban solo viendo desnudos a los chavales en el vestuario, niños o ya adolescentes con los que esos depravados salían a veces de copas por el barrio y les ofrecían dinero a cambio de favores sexuales, cuando bebían demasiado. Eran ya muchachos desarrollados genitalmente, pero menores de edad, de 12 a 16 años, deseados por entrenadores, directivos, masajistas o simples utilleros bujarrones. Algunos casos he visto en la prensa, pocos para los que saldrían si en nuestro país decidiéramos ajustar cuentas con el pasado no solo en el campo de la política sino en el de los abusos de todo tipo, sexuales, sociales o laborales. No hay nada más despreciable, desde el punto de vista de la condición humana, que el abuso sexual de un niño o una niña, algo que los marcará para siempre y que va a influir de manera negativa a lo largo de sus vidas. Si todas las mujeres de España denunciaran a la vez algún abuso sexual en la infancia y la adolescencia, se colapsarían todos los juzgados. El 78% de las víctimas son mujeres, que raramente denunciaban en el momento del abuso, por varias razones, siendo la principal que los abusadores solían ser conocidos o directamente de la familia. Los mismos padres de las víctimas decidían callar para no señalarse socialmente o señalar al hijo o la hija. ¿Se puede politizar algo así? Se puede y, de hecho, se hace. Está pasando en nuestro país desde hace años.